蘇黎世學界3X3籃賽　青中擺正心態全力衝

睽違一年，「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」將於8月22日至26日假修頓場館重燃戰火。3人籃球的魅力，不外乎節奏快、變數大，令爆冷機會大增。上屆亞軍中華基督教青年會中學能否進一步，打破協恩中學的神話，成為焦點。但比起輸贏，教練黃琪琪更重視球員成長：「藉著這個舞台，認清自己的方向和價值，證明給別人看青中接到上來。」

3人籃球成為奧運項目後，火速冒起，蘇黎世保險「食住個勢」，連續兩年在修頓場館舉辦大型學界3人賽，由比賽用球乃至地板都跟足FIBA標準，吸引了64支中學和32支小學球隊參加。其中，女籃勁旅中華基督教青年會中學派出李詩淇、干潁堯、吳思恆和林卓童。隊長李詩淇期待重臨這個大舞台：「個場好靚，好高規格，有種回到疫情前的感覺。」她表示3人賽一般選址街場，但部分街場老化，籃框和地板歪斜，容易受傷：「難得有符合FIBA規格的比賽，大家都份外認真對待。」

上屆蘇黎世，青中連挫英華和女拔萃，可惜決賽不敵「神之隊」協恩，收穫亞軍。「好深刻，因為是疫情後第一個大賽，我太緊張『篤魚蛋』，花了3個月才康復！」李詩淇笑說。同為上屆班底的干潁堯表示，3人賽觀眾反應熱烈，「上年好驚青，怕錯又怕甩。今年心態成熟了，不會輕易受場外影響，專注在比賽上。」兩人期望青中做到「勝不驕，敗不餒」，而要贏協恩，衝擊后座，先要贏自己：「認清不足，增強實力才有勝算，齋講是沒意思的。」

儘管3人籃球節奏快、變數大，較易出現爆冷結果，但要挑戰已連膺6年學界「四冠后」的協恩，絕非易事。「協恩訓練量好高，不是一般學校做到。我們要有勝算，一定要自律，額外花時間提升體能和對抗性，否則別說爆冷，連車尾燈都見不到。」教練黃琪琪放下狠話。一眾球員沒讓她失望，近3年學界停擺，甚至封場期間，自發到公園跑步、拍球，亦有針對3人制訓練。成果，在剛結束的學界籃球馬拉松（今年改行3人制）可見——青中在小組賽擊敗勁敵漢華，一路殺入4強，干潁堯更入選最佳陣容，都讓她們意識到努力沒有白費。

今屆蘇黎世，青中沿用籃球馬拉松陣容，黃琪琪直言4人單打能力未算出眾，但勝在平均：「她們感情好好，很願意溝通和分享，又全部具備外線和運球能力，化學作用好強。」黃琪琪固然希望青中爆冷奪冠，但比起勝利，她更重視球員成長：「疫情衍生不少社會問題，小朋友會迷失，出現負面情緒，覺得打球沒有將來，失去動力。」蘇黎世正是一個難得的舞台，讓球員找回自我：「希望她們認清自己方向，找到自己價值，無論遇到任何逆境，都要保持正面的心態。」

3人和5人籃球有何分別，問前港隊成員、兼兩度打入Red Bull 3人決賽的黃琪琪合適不過。「最大分別是節奏。5打5打四節，有充分時間緩衝和思考；3打3只打10分鐘，球員沒時間休息之餘，還要在幾秒內下決定，到底射兩分（即傳統三分）還是鏟入去，需要很強的判斷能力。」她續指，由於3打3採取1、2分制，在圓弧內進球得1分，在圓弧外進球得2分，「在外線入球有雙倍分數，所以防守策略上，首要是不讓對手輕易起手兩分，一入就好難追。」

坊間普遍認為，3打3講求個人能力。黃琪琪承認進攻時間只有12秒，多靠單打獨鬥或「2-man game」，但選人上，還需考慮身高優勢：「因為3打3不用回防，變相進攻和防守方，都可肆無忌憚搶籃板。」在有限比賽時間內，只要搶到進攻籃板，創造二次進攻機會，勝算就會顯著提升。青中李詩淇、干潁堯、吳思恆和林卓童的陣容，平均身高不俗，亦具團隊精神，不介意分擔「dirty work」，絕對是爭標分子。

3人籃球近年發展迅速，蘇黎世連續兩年上演，學界馬拉松也改行3人制。黃琪琪認為可以開拓學生視野，衍生更多發揮空間：「小朋友和大人最大分別，就是有無限可能性，可以在完全不同的賽制和概念下，找到自己的價值。」而3人興起，也鼓勵新一代提升個人能力，長遠而言，有利提升學界水平。