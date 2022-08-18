勒邦占士為湖人打到40歲　NBA10.19開鑼

勒邦占士將為湖人打到40歲！據美媒爆料這位NBA超級球星與湖人達成協議以兩年9710萬美元提前續約，生涯合約總薪金達5.32億美元，成史上第一人。

勒邦占士與湖人續約前還剩下1年4450萬美元，最終二人達成協議簽下兩年9710萬的提前頂薪合約，第二年為球員選項，而新合約最後一年時，勒邦占士將年滿40歲。完成此合約後，勒邦個人職業生涯合約總額達5.32億美元，超越了杜蘭特（4.99億美元）高居歷史第一，史提芬居里（4.7億美元）排第三。

今年12月30日將年滿38歲的勒邦占士，即使已踏入生涯黃昏期，但仍然狀態十足，上一季他場均為湖人砍下30.3分8.2個籃板及6.2次助攻，只可惜湖人整隊合作不理想，無緣殺入季後賽。

此外，湖人於周四亦宣布在新賽季正式退役保羅加素的球衣，並確定了於2023年3月7日進行球衣退役儀式，而當日湖人的對手正是加素老東家灰熊。西班牙的傳奇球星保羅加素是於去年10月確認退役，他在湖人效力了6個半賽季。

至於今季NBA將於10月19日開鑼，揭幕戰由76人對塞爾特人，湖人對勇士則隨後上演；而全明星賽則於明年2月18至20日進行，季後賽於4月16日開打，總決賽於6月2日進行首戰。