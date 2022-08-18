港超聯　執教香港U23　司徒文俊：唔想輸少當贏

港超聯球隊香港U23周四（18日）於將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行新季開操儀式，球隊班主霍啟山更親身參與操練，並提到今季球隊目標，至於再次為港超球隊掛帥的司徒文俊，就提到自己執教理念，並鼓勵球隊勇於面對困難。

香港U23於7月頭已宣布黃威、謝家榮、陳靜謙及李藹軒等9位球員離隊，新季將有10人加入，包括不少早前入選香港U20代表隊集訓名單，有機會為香港出戰「亞青盃」的小將，例如前鋒陳嘉宝、中場何瀧浩，以及從傑志外借加盟的後衞嚴啟倬，5位超齡球員分別為羅曉聰、黃浩然、郭子堦，袁世傑及張俊軒，全隊共有24人，繼續以「青春班」出戰港超。

球會高層霍啟山是日身穿香港U23球衣現身，更一度落場參與球隊操練，他表示希望可以給予年輕球員比賽機會，從而取得進步：「上季睇到每一場比一場好，因為年輕球員如果可以落場汲取經驗，佢哋下一步嘅發揮會更好。」他透露今季班費約600萬，與上季相若，又指會視這支球隊為「青訓計劃」，令年輕球員有發揮空間後，讓其他球隊發掘他們。

新上任球隊主教練的司徒文俊就希望球隊可以踢得更主動，不會以「輸少當贏」的想法作賽，期望球員可以在部分賽事，挑戰其他港超球隊。「司徒sir」亦有心理準備今季會面對逆境，希望球隊能以正面心態面對困難：「好似之前踢啲友誼賽，有啲失波其實可以避免，佢哋就係要從一啲錯誤或者唔理想嘅情況學習。球隊都會遇到啲困難，希望可以俾到訊息佢哋，希望可以保持正面心態，就算面對所有困境，我哋都係一隊波。」

香港U23球員名單如下：**超齡球員

龐焯熙

顏翶天

雲天樂

張俊軒**

李樂謙

宋紘毅

梁煒烽

李俊諺

袁世傑**

鄧筵霑

何家智

羅曉聰**

郭子堦**

黃浩然**

黎培基

嚴啟倬

林樂賢

陳嘉宝

林智豐

陳潤潼

何瀧浩

吳栢希

黎皚韜

吳文希