港超聯　投香港U23迎新挑戰　陳嘉宝想追回進度

備戰新季賽事的港超聯球隊香港U23，周四（18日）假將軍澳足球訓練中心（FTC）進行新季開操儀式。多位新加盟球員齊齊現身，其中年輕前鋒陳嘉宝就希望追回上季的訓練進度，至於效力球隊第2季的「超齡」球員郭子堦，則希望球隊能爭取更多分數。

曾效力富力R&F及冠忠南區的陳嘉宝，過去幾季已在港超賽場嶄露頭角，上季港超不幸因疫情腰斬，這位19歲前鋒就直言希望追回進度：「覺得自己踢完富力之後，好似冇進步過咁，因為疫情關係練波機會都少咗，覺得自己停留咗係同一步。」「嘉宝」表示會好好運用香港U23的資源和訓練設施，努力加操：「上年疫情練唔到嘅，今年希望練番多啲。」

至於第2季效力球隊的「超齡」球員郭子堦，希望繼續成為陣中年輕球員的榜樣：「吸收咗上年經驗，希望今年再好好去帶動佢哋。」郭子堦認為今季聯賽新加入兩支球隊，聯賽下半版球隊實力分野更小，球隊都希望爭取更多分數。今季新加盟香港U23共10名球員，全部為「00後」，球隊平均年齡進一步下降，陣中另一名「超齡」球員羅曉聰，就表示會繼續幫助年輕隊友成長：「我都會好似上季咁，用我嘅經驗，幫助隊友行少啲冤枉路。」