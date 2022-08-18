港超聯　和富大埔深水埗友賽握手言和

港超聯兩支新升班球隊和富大埔、深水埗，周四（18日）早上於廣福公園足球場正面交鋒。主場的大埔雖然有保連奴梅開二度，但最終只能與深水埗踢成2比2。

主場出擊的和富大埔，門將起用李瀚灝，加比爾、翁煦濤、羅鎮廷鎮守後防，陳曉鋒、鄭子森出任中場，三箭頭包括鍾偉強、王力威、保連奴。而深水埗由屠俊翹把關，梁星耀客串左閘，黎格爾、劉浩霖坐鎮中場，入球重任落在箭頭羅港威身上。

兩支地區球隊今場份外落力，深水埗憑黎格爾開賽初段的入球領先半場。易邊後突然下起大雨，但戰況卻非常激烈，54分鐘，前鋒保連奴接應翁煦濤左路傳中，禁區內力壓陳靜謙頂入，為大埔追成1比1。

66分鐘陳曉鋒右路斬中，保連奴頭槌再下一城，為大埔反超前2比1。落後的深水埗未有放棄，74分鐘把握對方後場一次失誤，後備入替的泰亞高輕鬆射破謝家榮十指關，最終兩隊踢成2比2平手。

即將在下周六（27日）出戰首輪聯賽的和富大埔，今場為球隊季前最後一場友賽 ，主教練李恆匯坦言球員整體發揮不俗，但仍有一定改善空間，希望能夠盡快調整：「有啲有實力嘅球員係半職，或者好似安達咁啱啱先歸隊，狀態要再提升。另外希望所有球員嘅個人能力都要改善，同埋重拾返比賽節奏，但整體上我哋都預備好開咧。」「阿匯」同時大讚今場擔正的兩名外援加比爾、保連奴，直言兩人今季對球隊相當重要。

深水埗今場成功逼和大埔，主教練潘文迪則認為球隊表現愈見進步，但距離理想中的水平還有一段距離：「好多球員都無超聯經驗，同埋又比較後生，正選同後備暫時實力都仲有啲差距，希望佢嘅快啲進返個進度。不過整體嚟講我係好欣賞班球員嘅態度，佢哋好願意執行我嘅戰術，同埋好有熱誠。」