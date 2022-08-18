【亞冠盃】橫濱水手鬥弱旅「勝利」在望

亞冠盃東亞區8強上演「日本內訌」，神戶勝利船對橫濱水手，由於東亞區賽事安排喺日本埼玉市舉行，今仗雙方地利上屬於平等，但論對賽往績及今季整體表現，橫濱水手佔有明顯優勢，兩隊近3次對賽，水手獲得全勝，客勝值博。（周四晚7時開賽）

神戶勝利船近年推行「西班牙化」，包括擁有前巴塞隆拿球星恩尼斯達助陣，但成績一直欠佳，今季踢25場聯賽僅6勝6和13負排尾3，已經捲入降班漩渦。雖然神戶勝利船上仗聯賽以2比0擊敗中游球隊北海道札幌岡薩多，結束4連敗頹勢，但今仗對手係日職一哥橫濱水手，恐怕無力突圍。

日職榜首橫濱水手遭逢3連敗，但其中兩場係日聯盃賽事，重要性唔可以同聯賽及亞冠盃相提並論，相信水手今仗應會使出渾身解數，爭取贏波晉級。事實上，橫濱水手踢亞冠盃，往往額外落力，近4場亞冠盃取得3勝1和，里奧施亞拉、安達臣盧比斯、西村拓真等中前場球員都有不俗入球能力，令對手防不勝防。加上橫濱水手往績上剋住神戶勝利船，預料有力再下一城。