【港講J.League】老兵雄心不滅　日職聯賽場繼續馳騁

講起日本足球界出名、到今時今日仲晌場上搏命的老將，相信好多球迷都即時諗起三浦知良、中村俊輔兩位殿堂級球星，但原來晌日本球壇裡面，仲有唔少鼎鼎大名的上一代球星晌球場打拼，今日就同大家一齊點將。

1. 遠藤保仁 （磐田山葉）

在國際賽生涯代表日本隊超過150次的遠藤保仁，前季被大阪飛腳外借到身處日乙的磐田山葉後，好多球迷都認為佢會逐漸遠離頂級聯賽，殊不知呢位性格巨星今季再隨球隊重返日職聯，而且風采依然。

已達42歲的遠藤保仁，高校畢業後就加盟經已解散的橫濱飛翼開展球員生涯，佢晌首個職業球季立刻成功協助球隊贏得1998年天皇盃冠軍，可惜的係球隊因為財政問題而解散，遠藤保仁結果在1999年球季轉投京都不死鳥。

當時年僅19歲的遠藤保仁，轉投京都不死鳥後火速成為球隊正選中場，當時更與三浦知良、朴智星及松井大輔同隊，令佢球技突飛猛進。可惜的係球隊最終晌2000年球季降班，遠藤保仁因而轉會至大阪飛腳，輝煌的球員生涯於此時正式開始。

遠藤保仁當時在日職聯已經薄有名氣，年紀輕輕的佢轉投大阪飛腳繼續成為正選，而晌2002年球季球隊改由西野朗出任監督，成功改善球隊成績之餘更令遠藤保仁的球技更上一層樓，更晌同年獲得首次代表日本國家隊的機會。

西野朗在2002至2011球季期間執教大阪飛腳，遠藤保仁除了係中場不二之選外，更晌呢段期間贏盡殊榮，當中就包括晌2005球季為球隊首度贏得日職聯冠軍、2008年勇奪亞冠盃及天皇盃冠軍。個人方面，遠藤保仁晌2003至2012年連續10屆入選日職聯最佳11人、2008年日本足球先生及2009年亞洲足球先生，再加上晌2010年有份代表日本出戰南非世界盃及達到代表國家隊100次的里程碑，遠藤保仁晌大阪飛腳效力期間可以話係贏盡天下。

不過好景不常，大阪飛腳晌2012年球季竟然降班收場，但身為球隊代表人物的遠藤保仁就決定留隊打江山，最終晌2013年贏得日乙冠軍重上日職聯，估唔到竟然係另一高峰的開始。2014球季，大阪飛腳以升班馬的身份，盡攬日職聯、天皇盃及聯賽盃冠軍成為日本三冠王，當時經已34歲的遠藤保仁除了第二度獲選為日本足球先生外，更成為當季日職聯MVP，佢的職業生涯確係走過高山低谷。

雖然遠藤保仁當時已屆高齡，但晌日本國家隊依然係不可或缺的人物，晌2015年除了有份隨隊出戰2015亞洲盃外，更達到150次代表「藍武士」的另一里程碑。不過隨住年紀漸長，遠藤保仁晌大阪飛腳的重要性慢慢減退，在2020年球季上半季，佢只係試過11次正選上陣，結果在下半季被租借至磐田山葉轉戰日乙。轉戰日乙後，遠藤保仁憑住豐富的經驗嘗試帶起球隊，可惜首季效力並未能協助磐田重返頂級聯賽，但去到上季終於成功贏得日乙冠軍，遠藤保仁自己亦得以重返頂級聯賽。

遠藤保仁來到今季依然穩佔磐田山葉的正選席位，開季至今已上陣25次，令佢晌日職聯超過700次的最多出場紀錄不斷刷新。不過磐田山葉現時晌日職聯排緊包尾，如果遠藤保仁最終可以成功協助球隊護級，肯定可以成為一時佳話。

2. 小野伸二 （北海道札幌岡薩多）

除了遠藤保仁，小野伸二亦係日本另一殿堂級中場指揮官之一，就快43歲的佢雖然之前試過轉戰日乙，但上季以高齡再次加盟北海道札幌岡薩多，都算係當地球壇的一時佳話。

1979年出生於靜岡市的小野伸二，高校畢業後於浦和紅鑽展開職業球員生涯。司職攻擊中場的小野伸二腳法秀麗，而且踢法甚具侵略性，初出道時已經備受注目，更火速成為正選球員。小野伸二該季在聯賽合共上陣27次更取得9個入波，最終獲選為1998球季季日職聯新人王及亞洲最佳年青球員；更威水的係，小野伸二在該年除了首度代表日本大國腳出賽，更入選1998世界盃大軍並在最後一場分組賽對牙買加後備出場，當時年僅18歲的佢認真威到盡。

可惜的係，小野伸二當時的出色表現，並未能為浦和紅鑽贏得任何錦標，而在2001年暑假代表日本晌洲際國家盃有出色表現後，小野伸二正式展開旅歐之旅加盟荷甲傳統豪門之一的飛燕諾。加盟飛燕諾後，小野伸二火速適應當地的比賽節奏，更在首季效力期間協助球隊贏得當屆歐洲足協盃冠軍，令佢成為首名日本球員贏得歐洲三大盃賽冠軍，亦令佢獲選為2002年亞洲足球先生。可惜的係，小野伸二晌2005年備受傷患困擾，缺席了大部份賽事，結果晌2006年1月被賣走，返回日本重投母會浦和紅鑽。

經過晌歐洲的磨練後，小野伸二的球技更上一層樓，第二度效力浦和紅鑽的佢終於為球隊贏得榮譽，當中就包括2006年日職聯、2006年天皇盃冠軍及2007年亞冠盃冠軍，總算成功報答母會的栽培。成功協助浦和紅鑽建立王朝後，小野伸二在2008年的冬季轉會窗再次得到旅歐機會，加盟德甲球會波琴。不過，除了加盟波琴後的半季取得正選，之後兩季小野伸二都不時受到傷患困擾，限制了佢的出場次數之外，亦影響到佢的日本國家隊生涯，結果自2008年之後未再有代表「藍武士」出賽，令佢代表日本的次數停留晌56次。

經過兩季半的德甲失意日子後，小野伸二亦鳥倦知還，晌2010年球季開始前加盟家鄉球隊清水心跳。效力清水心跳期間，小野伸二雖然穩坐正選位置，前線更有另一國腳級人馬高原直泰同佢配合，但未能夠為球隊贏得任何冠軍，結果效力清水心跳兩季半後，小野伸二在2012年夏天再次外流，加盟澳職聯球會西悉尼流浪者。

西悉尼流浪者乃澳職聯新軍，當時小野伸二雖然年屆33歲，但仍以星級球員身份加盟（無薪酬限制），可見佢被寄予厚望。小野伸二晌西流雖然只係效力短短兩季，但在2012至2013球季為球隊贏得常規賽冠軍，總算無令球會失望。2014年5月，小野伸二離開澳職聯後決定加盟當時尚在日乙打滾的北海道札幌岡薩多，球會當時希望以佢為重心協助球隊盡快衝上頂級聯賽。經過兩季半努力後，札幌終於晌2017球季升上日職聯作賽至今，小野伸二絕對功不可沒。

年紀漸大、傷患漸多係球員避唔過的命運，小野伸二亦唔例外，晌札幌逐漸失去正選機會的佢晌2019年季終轉戰日乙加盟FC琉球。小野伸二加盟後大大提升FC琉球的實力，接連兩季成功協助球隊晌日乙護級成功，總算達成最初的目標。

不過，小野伸二在2021開季前未能夠同FC琉球達成續約協議，選擇離隊的佢竟然出人意表地重投北海道札幌岡薩多，以40歲高齡重返頂級聯賽。上季小野伸二晌日職聯錄得4次出場紀錄，今季更只錄得1次後備上陣，一眾球迷如果仲想欣賞小野伸二的風采，就真係要把握最後機會喇！

3. 稻本潤一 （南葛SC）

跟小野伸二同樣在1979年出世的稻本潤一，剛剛晌今年轉投南葛SC，說不上屬於日本職業足球體系裡面，而當年佢晌日職聯成名後轉戰歐洲多年，晌日職聯的比賽次數雖然唔到300場，但仍無損佢的江湖地位。

晌大阪飛腳青訓系統出身的稻本潤一，於1997年以17歲之齡首次代表一隊上陣，成為當時日職聯最年輕的出場球員。自首季代表大阪飛腳上陣開始，擔當中場工兵角色的稻本潤一就成為球隊的常規正選，效力4季半期間連同盃賽共上陣143次，期間更試過代表日本U-23出戰奧運足球賽及大國腳比賽，火速竄紅的佢最終晌2001年夏天以借用形式加盟英超勁旅阿仙奴。

不過晌阿仙奴效力期間，稻本潤一並未試過晌英超上陣，只係試過晌聯賽盃出場2次，但仍無損佢晌英超的發展，晌2002年代表完日本出戰世界盃後，再以借用身份效力富咸，開始佢漫長的旅歐之路。加盟富咸後，稻本潤一迅即晌圖圖杯決賽取得入球，協助球隊擊敗博洛尼亞贏得圖圖盃冠軍；而以借用身份效力富咸兩季後，稻本潤一終於以轉會形式離開大阪飛腳，於2004年夏天加盟另一英超球隊西布朗。之不過西布朗晌當季成績欠佳，未夠半季已經改由白賴仁笠臣執教，稻本潤一晌失寵下被外借到英冠球隊卡迪夫城，幸好在2005至2006球季回歸到西布朗後，稻本潤一再次得到上陣機會，可惜最終並未能協助球隊護級成功，需要降落英冠作賽。

球隊雖然降班，但稻本潤一就得到土耳其勁旅加拉塔沙雷的賞識，在2006年夏天轉戰土超；稻本潤一晌加拉塔沙雷雖然得到穩定的上陣機會，更有機會晌歐洲賽場亮相，但只效力一季後就以自由身轉投德甲球會法蘭克福。

德甲戰場向來都係唔少日本球員發光發熱之地，對於稻本潤一來講亦一樣，當時佢同高原直泰均成為法蘭克福的骨幹成員。效力法蘭克福期間，稻本潤一合共上陣46次，而晌中場助攻助守的佢亦成為球迷的寵兒；但在2009年夏天約滿後，稻本潤一就繼續晌歐洲尋求新挑戰，轉戰法甲加盟雷恩。

不過加盟雷恩後，稻本潤一就不時受到傷患困擾，表現亦變得欠穩定，難以掙得一席正選位置，最終只效力半季就離開法國，並宣佈返回日職聯，在2010年1月加盟當時的新興勢力川崎前鋒。加盟川崎前鋒後，稻本潤一憑住本身的質素，加上旅歐多年的經驗，一躍成為球隊的必然正選之一，佢晌中場同中村憲岡的合作可說是絲絲入扣，唯一的遺憾就係未能夠為川崎前鋒贏得任何錦標。效力5季期間，稻本潤一晌聯賽同盃賽合共為川崎前鋒上陣135次，射入3球，呢段時間可說是稻本潤一顛簸的職業生涯裡面相對較穩定的時期。

2015年球季開始前，當時已經34歲的稻本潤一就決定轉戰日乙加盟北海道札幌岡薩多，但除了第一季上陣33場外，稻本潤一晌之後兩季皆要屈居後備，即使球隊晌2016球季贏得日乙冠軍取得升班資格，稻本潤一亦貢獻不多。

2019年球季，年屆40的稻本潤一最終決定加盟身處日丙的SC相模原。年紀唔細、加上歷年來所受的傷患唔少，稻本潤一難免要退居後備，2019球季佢只係代表過SC相模原上陣9次；到2020年SC相模原勇奪日丙亞軍取得升班資格一季，稻本潤一更只係試過上陣1次。不過晌2021的日乙球季，由於賽程頻密，稻本潤一晌人腳相對短缺的SC相模原反而得到9次上陣機會，總算無浪費光陰。

稻本潤一今季最終轉戰日本第五級聯賽，加盟南葛SC，更豪言要協助球隊升上第四級的日本足球聯賽。除了稻本潤一，南葛SC陣中亦有今野泰幸及伊野波雅彥兩位前國腳在陣，又睇下南葛SC可唔可以繼續節節上升喇！

4. 松井大輔 （YSCC 橫濱）

1981年出生的松井大輔，年過40的佢現時就效力日丙球會YSCC橫濱，同歐陽耀沖做隊友。佢同稻本潤一一樣，職業生涯裡面長時間外流，但松井大輔所效力的球會相對名氣較低，所去的國家亦比較冷門。

球員生涯合共代表過日本國家隊31次的松井大輔，2000年晌京都不死鳥正式出道，當時年僅19歲的佢好快已經成為正選，但遺憾的係球隊晌當季降班。不過當時年紀尚輕的佢就決定留隊打江山，全季為球隊晌日乙上陣37次並射入7球，協助球隊經過一季後重返日職聯。

重返日職聯，松井大輔繼續為京都不死鳥再創高峰，晌2002年勇奪天皇盃冠軍，亦係京都不死鳥到目前為止唯一一個盃賽冠軍。到2003年球季，松井大輔亦開始得到代表日本隊上陣的機會，可惜的係京都不死鳥晌2003球季再次降班收場。

再次降班後，松井大輔依然選擇留隊，不過晌日乙征戰半季後，呢位中場指揮官最終晌2004年夏天決定加盟法乙球會勒芒。松井大輔雖然身形唔算高大而且偏向瘦削，但佢就迅速適應法乙的體力化踢法，更在加盟首季協助球隊奪得法乙亞軍，取得升上法甲的資格，更令佢成為勒芒球迷的寵兒。

隨勒芒升上法甲後，松井大輔繼續佢晌球隊的穩定演出，球隊雖然唔係爭標份子，但晌松井大輔效力期間連續4季位列中游，而松井大輔自己亦有穩定的上陣機會，更季季取得入球，總算無辜負球迷期望。

2008年夏天，松井大輔約滿勒芒後轉投另一法甲球會聖伊天，可惜的係松井大輔晌聖伊天卻不受重用，更同領導層不和，最終晌翌季改投當時另一法甲球會格勒諾布爾。效力格勒諾布爾的第一季，松井大輔表現回勇，全季上陣29場並射入4球，出色的表現為佢爭取到代表日本出戰2010南非世界盃的機會；可惜礙於實力，格勒諾布爾晌當季的法甲包尾降班。

隨格勒諾布爾降落法乙後，松井大輔開始了說得上係顛沛流離的歐洲球壇生涯，降班後佢先被外借到當時的俄超球會湯斯克效力半季，然後再返回格勒諾布爾踢埋法乙的下半季。到2011年夏天，松井大輔離開格勒諾布爾轉投當時的法甲升班馬迪安，但在當季法甲只係得到3次的上陣機會。

效力迪安只係一季，松井大輔晌2012年夏天轉戰保加利亞效力索菲亞斯拉維亞；一年後佢又轉戰波蘭效力歷基亞，但最終只係踢了半季，結果晌2014年1月決定重返日本加盟當時身處日乙的磐田山葉。以松井大輔的經驗，晌日乙征戰當然係超晒班，而佢最後亦成功協助磐田山葉晌2016球季重返日職聯，不過當時已屆35歲的佢就逐漸失去上陣機會，晌2017年的上半季更只係上陣過7次。

雖然已經係沙場老將，但松井大輔依然無放過任何外流的機會，晌2017年夏天佢就決定再戰波蘭效力次級聯賽球會奧達柯普爾，不過只係踢了一季佢就重返日本，在2018年夏天加盟FC橫濱。松井大輔晌當季雖然未能成功協助球隊升班，但到2019年終於得償所願升上日職聯，亦係松井大輔職業生涯裡面第3次協助球隊升上日職聯。

不過礙於年事已高，松井大輔晌2020球季重返日職聯後只係掙得3次上陣機會；而為了滿足上陣的渴求，松井大輔晌2020年尾決定再次外流，選擇加盟越南聯賽球隊西貢FC，踢半季上場7次之餘，更加深了日本同越南兩地的足球交流。

在2021年下半年稍事休息後，松井大輔晌今年年頭決定重出江湖，加盟日丙的YSCC橫濱，繼續晌球場上的馳騁生涯；而佢晌今季的日丙已經出場9次，更取得2個入波，可見佢寶刀未老，相信晌今季依然會有唔少表演機會。

晌日本球壇裡面，仲有唔少國腳級老將晌綠茵場上打拼，但上述4位中場大師，晌日本球壇縱橫超過20年，更為近代日本國家隊的進步付出不少，話佢哋係代表人物絕不為過。

本周日職聯直播時間：

8月20日下午1：00 北海道札幌岡薩多 對 鳥棲砂岩 有線電視601／661

8月20日下午6：00 廣島三箭 對 大阪飛腳 有線電視601／661

8月20日下午6：00 福岡黃蜂 對 川崎前鋒 有線電視604／664

本周日乙直播時間：

8月20日下午5：00 FC橫濱 對 岡山綠雉 有線電視602／662

8月21日下午5：00 東京綠茵 對 甲府風林 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

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