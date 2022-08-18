亞冠盃　盼再做「吉祥物」　球迷Jason赴日本打氣

即將出戰「亞冠盃」16強的港超聯球隊傑志，在惡鬥泰國球隊巴吞聯的前夕傳來好消息。事關部分「藍鳥」死忠在疫情下，依然選擇前往日本為愛隊打氣，當中Jason便是其中之一，他希望自己能繼港隊在「亞洲盃」外圍賽出線後，再成「吉祥物」，親眼見證傑志晉級。

早前曾於亞盃外隻身前往印度支持港隊的球迷Jason，較早時間已經隨旅行團抵達日本，準備入場支持首次出戰「亞冠盃」淘汰賽的傑志，他直言自己並沒有考慮太多：「咁難得入到16強，仲要有得爭入8強，點都要現場睇下，希望好似上次亞盃外咁，做到吉祥物有加乘。」Jason透露今天下午將由北海道返到東京，明天中午便前往球場購買門票。

與上次亞盃外孤單一人相比，今次Jason在看台上，將有其他「藍鳥」球迷陪伴一同打氣，他亦笑言相當期待：「當然輕鬆同開心啲，好過上次係印度得我自己一個，都叫有啲人陪吓，始終以往未有疫情，都會一齊作客睇波。我諗今次個場無咩日本球迷，如果我哋聲勢夠浩大，可能會真係撐到隊波。」

另外Jason相信球隊只要延續在分組賽的出色發揮，絕對有機會再晉一級：「因為呢家距離分組賽已經過咗幾個月，人腳都有啲唔同咗，都要睇吓佢哋喺南韓操成點，但我覺得對住泰國球隊係格食格。」