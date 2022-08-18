亞冠盃　傑志16強撼巴吞聯　力爭再創歷史

歷史性躋身「亞冠盃」淘汰賽的港超聯球隊傑志，周五（19日）下午將於日本埼玉浦和駒場體育場，出戰硬撼泰國球隊巴吞聯的16強賽事。總監兼主教練朱志光及後衞丹尼，賽前出席官方記者會，當中「朱Sir」承認對手實力較強，希望球員可以做好防守，盡力爭取勝利。（港台電視32周五下午4時直播）

作為「亞冠盃」改制後首支躋身淘汰賽的香港球隊，傑志總監兼主教練朱志光賽前，希望球員可以好好把握今次機會，盡力爭取勝利，惟他亦承認對手實力較強，指球隊需要在防守上更加小心：「巴吞聯有唔少出色嘅進攻球員，攻力強大之餘，行軍速度都好快，尤其要睇實箭頭艾辛芬迪，佢會為我哋帶來壓力，所以防守一定要更專注同緊密。」

至於即將第250次為「藍鳥」上陣的丹尼，直言賽前雖然被看低一線，但球隊於分組賽表現出色，有信心今場可以踢得更好。傑志對上一次正式比賽，已經要數到5月初對神戶勝利船的亞冠分組賽，陣中大部分球員狀態成疑，不過丹尼卻坦言未有感到太擔心：「當然巴吞聯實力好強，但泰國聯賽大約係5月完季，佢哋都正處於季前階段，我覺得對手情況同我哋差唔多，而球隊啱啱亦喺南韓好努力集訓。」

陣容上，外援巴爾拿因上場領紅需要停賽，謝家強、陳肇鈞亦已離隊，而陳晉一則正在西班牙試腳，今場需要缺陣；不過球隊新簽入了米基爾、周緣德及費蘭度，而傷愈復出的丹尼同樣可以候命。

前稱曼谷玻璃的巴吞聯，2020／21賽季重返泰國頂級聯賽，隨即於該季捧起聯賽冠軍，並藉此獲得今屆「亞冠盃」分組賽參賽資格。年初才領軍的日本籍主教練手倉森誠，過往曾經執教日本U23代表隊和仙台維加泰等球隊，早前帶領巴吞聯於「亞冠盃」G組，取得3勝3和不敗戰績，成功脫穎而出，而賽前他亦提醒球員需要留意傑志的快速攻守轉換及反擊，希望可以踢出令泰國球迷感到自豪的一仗。

陣中王牌球星非鄧達莫屬，這位泰國國家隊主力前鋒雖然已經34歲，但過往曾外流西甲及日職等聯賽，經驗與實力兼備，而其鋒線拍檔迪奧高，亦在泰國頂級聯賽打拚多年，能力無庸置疑。此外，禾諾志及新加坡國腳艾辛芬迪兩位當打球員，於月初泰國冠軍盃面對武里南一戰，齊齊有波入，狀態上乘，傑志同樣需要多加提防。