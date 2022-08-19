拿比基達突要求轉會　利物浦緊急簽人

英超開季連續2場失分嘅利物浦，「雙紅會」前出現突發事件，據報中場拿比基達要求轉會，或喺今個轉會窗重返RB萊比錫，令原本已經鬧中場荒嘅利物浦大失預算。消息指「紅軍」已緊急物色替補人選，白禮頓中場新星摩西斯卡些度獲高普垂青，或成利物浦救星。

德國《天空體育》報道，畿內亞國腳拿比基達對自己喺利物浦嘅發展並唔滿意，同球會嘅續約談判亦已停止，呢位27歲球星更希望喺今個夏天轉會。由於拿比基達依家張合約到季尾就完結，利物浦唔想人財兩失嘅話，一係就說服佢續約、一係就立即將佢賣走，《每日郵報》指前球會RB萊比錫已表明有意回購拿比基達。

利物浦本身中場人腳唔算充足，而且堤亞高艾簡達拿開咧重傷，加入阿歷士張伯倫、居迪斯鍾斯嘅「十字軍」名單，兵源更加捉襟見肘。雖然利物浦曾講明今夏轉會工作已經結束，但高普喺月初就曾暗示有突發事件，將會再次出手：「我哋嘅轉會已經結束，如果冇人離隊或者嚴重受傷嘅話......」

利物浦原本打算明年全力收購多蒙特中場祖迪比寧咸，但拿比基達潛在轉會令球隊重新部署，據《90min》報道，「紅軍」睇中白禮頓新星摩西斯卡些度，呢位20歲厄瓜多爾國腳有唔少豪門垂青，白禮頓視佢嘅價值同賓韋特、古古列拿相約，意味叫價可能達5,000萬鎊以上，而效力錫菲聯嘅挪威中場辛達貝治就係Plan B，佢嘅轉會費只需1,500萬鎊左右。