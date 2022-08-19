拿卡錫迪回巢勇猛　里昂贏到特魯瓦

周六(20日)凌晨法甲獨腳戲，里昂主場迎戰特魯瓦。里昂有前阿仙奴射手拿卡錫迪回巢，攻力有保證，上輪意外延期可養精蓄銳預備今仗，加上近年碰頭食住特魯瓦，里昂讓1.5/2球，上盤依然捧得過。(Now 639及714周六凌晨3時直播)

里昂雖有箭頭迪比利因傷續抖，首席門將安東尼盧比斯要坐波監，幸好今夏回巢嘅拿卡錫迪及哥倫天杜利素表現對辦，其中拿卡錫迪於首輪對阿些斯奧，先交出助攻，之後再親自操刀12碼破網，回巢首仗正式賽事即有士哥，亦係佢喺里昂生涯第130球，協助球隊贏2比1旗開得勝，證明呢位31歲前鋒寶刀未老。

里昂上輪原本要作客羅連安特，而羅連安特市因為早前舉辦音樂節，據報活動搞咗10日，吸引到逾75萬人參加，當中唔少人到羅連安特主場觀賞表演活動，嚴重破壞球場草皮，基於確保參賽球員安全理由，導致上輪聯賽被迫延期，但變相令里昂有充足時間休息，抖到夠備戰今仗。

特魯瓦後防靠唔住

另一邊廂，特魯瓦開季兩連敗之餘，更狂失6粒，包括上輪主場迎戰升班球隊歐塞爾，竟然淨吞3蛋，其中1球更係自己擺烏龍，猶如不設防靠唔住。

連盃賽在內，雙方近9次正面交鋒，里昂全部贏晒，近5次有4場贏2球或以上，擺明格食格，今仗再贏冇難度。

直播表

周六0:30am 德乙 漢堡Vs達斯泰特

on.cc東網

周六2:00am 西甲 愛斯賓奴Vs華歷簡奴

Now 632

周六3:00am 法甲 里昂Vs特魯瓦

Now 639、714

周六3:00am 英冠 諾域治Vs米禾爾

有線601、661台

周六4:00am 西甲 西維爾Vs華拉度列

Now 632

周六10:00am 美職 洛杉磯銀河Vs西雅圖海灣者

Now 639