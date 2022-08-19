美網獎金「加碼」創新高 首圈出局都袋56萬

各路球手正為今年美網備戰，力爭這項全年最後一個大滿貫榮譽，而美網賽會官方宣布今屆賽事獎金將會「加碼」，總獎金創紀錄新高，而男、女子單打冠軍將可袋走260萬美元(約2028萬港元)，首圈出局都有8萬美元(約62.4萬港元)。

今年美網總獎金創紀錄逾6000萬美元，其中男、女子單打冠軍可各得260萬美元(去年250萬)，雙打冠軍則可獲68.8萬美元，而頭幾圈的加幅最大，首圈出局都可以獲得8萬美元獎金，外圍賽最後一輪的獎金都有4.4萬美元，相信球員都滿意。

上屆美網的男、女單冠軍分別為俄羅斯的麥維迪夫及英國的華度加奴；而現任世界一姐施華德日前對於今年美網安排男女子用球，仍然感到不滿，「我真是不明白現在還要分開不同的網球，這往往令我們（女球員）更多犯錯，15年前女球員用較重的網球，可能是容易令手肘受傷，但現在女子球員的體能已有很好準備，我不覺得有這樣發生。」無論如何，美網是目前唯一仍是分別男女子用球的大滿貫賽事。今屆美網將於本月29日展開。