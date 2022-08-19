亞冠盃　傑志4球不敵巴吞聯　16強出局

港超聯球隊傑志周五（19日）下午，於日本埼玉浦和駒場體育場，出戰「亞冠盃」16強大戰，硬撼泰國球隊巴吞聯。「藍鳥」在主力明加索夫早早傷出下，整場未佔太大優勢，最終以0比4落敗，16強提早出局。

歷史性殺入亞冠淘汰賽的傑志，今場盡遣強陣出擊，王振鵬把守最後一關，周緣德夥拍艾里奧扼守中路，第250次為球隊上陣的丹尼出任左閘，黃洋、基爾頓及米基爾坐鎮中場，丹恩奴域、明加索夫則在前線攻堅。至於對手巴吞聯亦派出鄧達、艾辛芬迪等主力正選上陣。

開賽初段傑志先傳來壞消息，明加索夫在一次爭球時不慎拉傷，需要由新加盟的費蘭度入替。不過球隊未有自亂陣腳，26分鐘出現首腳埋門，米基爾接應黃洋傳中，頭槌頂不中目標。之後巴吞聯在一次角球攻勢，曾將皮球送入網窩，但艾凡芬迪被指侵犯門將王振鵬在先，慘食炸胡。

34分鐘傑志錯失黃金機會，丹恩奴域於禁區內半射半傳，尾柱的費蘭度射門僅中網側。但不足30秒後「藍鳥」卻率先失守，對方隊長沙勒後場大腳斬入禁區，王振鵬出迎卻未能成功解圍，禾諾志輕鬆射入空門，巴吞聯領先1比0。5分鐘後艾辛芬迪擺脫周緣德後，禁區外勁射破網，為巴吞聯再下一城，半場傑志暫時落後兩球。

易邊後「藍鳥」企圖加強攻力，換入艾力士頂替羅拔圖，隨即收到成效，49分鐘艾力士將皮球逗入禁區，丹恩奴域控定後轉身抽射，可惜僅僅高出。落後的「藍鳥」再接再厲，2分鐘後羅梓駿右路傳中，米基爾撞射同樣不中目標。

「藍鳥」全力搶攻下，後防暴露出不少空位，68分鐘巴吞聯再有斬獲，鄧達接應迪奧高傳送，門前輕鬆撞入，領先至3比0。大局已定下，「藍鳥」之後亦換入潘沛軒等年青球員吸收經驗，比賽尾段迪奧高交出直線，查蒙貫為巴吞聯錦上添花，最終傑志以4球落敗，今屆「亞冠盃」之旅在16強結束。

傑志今場雖然大敗而回，但總監兼主教練朱志光卻整體滿意球員表現：「開局有位非常重要嘅球員受傷，球隊被迫作出陣容調動，但球隊喺上半場30至40分鐘，都嘗試衝擊對手，只係因為一次犯錯而落後，最後我哋焗住進攻，後防難免再出現錯漏，但球員到最後一刻都冇放棄。」「朱Sir」續指今次屬於一次很好的經歷，勉勵球員如果未來再有機會征戰亞冠，需要做得更好。