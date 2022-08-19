亞冠盃　傑志辦睇波活動　唐建文陪球迷撐愛隊

於周五（19日）出戰「亞冠盃」16強的傑志，同日在賽馬會傑志中心舉行睇波活動，邀請了約50名「藍鳥」球迷一同觀賞比賽，更有名宿唐建文現身，齊齊為傑志打氣。

首次闖入「亞冠盃」淘汰賽階段的傑志，今次要赴日本作賽，惟不少球迷因防疫限制，難以前往當地支持愛隊，傑志亦因此舉行睇波活動，同時邀請參與活動的球迷，到新開張的營養餐廳品賞美食。

一班傑志球迷於開賽前以及比賽期間，多次喊出「We Are Kitchee」的打氣口號，電視轉播畫面影到在比賽現場的傑志擁躉時，球迷亦報以掌聲示意。半場結束的時候，更有前傑志球員唐建文，以神秘嘉賓身分現身，與球迷見面互動，並一同觀賞比賽，成功炒熱現場氣氛。

最終傑志以0比4落敗，無緣晉級，有球迷坦言對賽果感到失望，但強調不會放棄支持，期待新季在港超賽事，再親身入球場撐愛隊。至於唐建文就對能夠與球迷一齊睇波感開心，並認為傑志今場已展現爭勝心：「傑志喺比賽中都話到畀大家聽係好想贏，係好有準備，但可能第一球失波時間唔係咁好，打亂咗部署，令到成個比賽都變得困難。」退役後「唐文」轉換角色，與球迷一齊為傑志打氣，對此他表示開心：「都享受同球迷一齊打氣，以前喺場內聽球迷唱歌，嚟緊期待喺看台聽。」