亞冠盃　為傑志上陣達250次　丹尼宣布退役

傑志周五（19日）於「亞冠盃」16強，以0比4不敵巴吞聯，無緣晉級。今場完成為傑志上陣次數達250次里程碑的丹尼，賽後宣布退役，這位球隊左閘坦言此刻百感交集，他在分享退役宣言時，表示對自己在傑志所取得的成就感到驕傲。

今場第250次為「藍鳥」披甲的丹尼，在職業生涯最後1戰以正選身分上陣，直至下半場被潘沛軒入替，最終未能隨傑志於「亞冠盃」更進一步。賽後總監兼主教練朱志光為丹尼送上紀念獎座，傑志職球員亦與其合照留念，在場邊與家人視像通話時，丹尼更一度激動落淚。

這位傑志功勳球員，其後亦分享到當下心情：「自己心情好複雜，我哋行到嚟呢步係好唔容易，我哋都覺得可以做得更好，錯過咗再創歷史嘅機會，所以心情有啲低落；同時間，好開心能夠第250次為傑志出場，我對自己嘅職業生涯感到驕傲，今場最後1次上陣，此刻我百感交集。」

現年40歲的丹尼，2010年首次來港加盟傑志，效力超過10年間，為「藍鳥」贏得無數錦標，他坦言自己初來乍到的時候，不敢相信有朝一日會為這間球會上陣250場：「我同球會一齊成長，對於喺傑志所有經歷，我感到自豪同開心，要結束職業生涯唔係一間易事，雖然結局唔完美，但現實就係如此。」