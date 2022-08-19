搶新季第1分鬥穩陣　西維爾華拉度列和味濃

周六(20日)凌晨西甲賽事，西維爾主場迎戰華拉度列，兩隊喺開鑼戰不約而同輸波收場，今仗要為聯賽第1分而戰，士氣低落下將步步為營。上季排第4位嘅西維爾今夏陣容未見增強，尤其一對中堅換人後穩健度大減，今仗將會先鞏固防務，面對以1分為目標嘅華拉度列，好大機會握手言和。(Now 632周六凌晨4時直播)

西維爾今夏賣走祖利斯古迪同迪亞高卡路士一對中堅，但未有引入同級數球員代替，上仗以尼曼查古迪積同列卻克頂上，結果1比2不敵奧沙辛拿。

西維爾新兵左閘阿歷士迪尼斯、中場艾斯高今場有望披甲，不過教練盧比迪古會先鞏固防守，中場球員會花更多體力進行防務，爭勝機會難免會受到削弱。

作客死守照辦煮碗

華拉度列首仗主場慘吞維拉利爾3蛋，由於實力所限，預計今季會繼續以護級為目標，作客賽事將全力死守求攞1分。

華拉度列近10場聯賽作客未贏過，不過當中都有6場成功搶到和波袋番1分，證明佢哋死守都有一定效果，今場應會照辦煮碗，況且華拉度列近3次面對西維爾悉數打和，今次兩支首輪落敗嘅哀兵對撼，好大機會以和為貴，博3.75倍和波好路。