【官宣】曼聯簽卡斯米路　移植皇馬歐聯3連霸脊椎

英超勁旅曼聯周六(20日)凌晨宣布，球會已就收購巴西中場卡斯米路同皇家馬德里達成協議，據報轉會費高達7,000萬鎊，不過做體測同工作證申請需時，周二(23日)凌晨「雙紅會」上陣機會極微。連同華拉尼同C朗拿度，曼聯將皇馬喺2016年至18年歐聯3連冠條脊椎移植，極有睇頭！

英國傳媒報道，曼聯將向皇馬支付6,000萬鎊轉會費，另加1,000萬鎊獎金條款，30歲嘅卡斯米路就獲4年合約，附帶自動續約1年條款，周薪高達35萬鎊之外，如果曼聯下季可以重返歐聯，人工會自動再增加，呢單交易嘅轉會費連人工總開支可以達到1億鎊。

皇馬教練安察洛堤周五(19日)已率先證實卡斯米路準備離隊：「卡斯米路會離開，佢決定要尋找新挑戰，球隊已經有人可以替補，夏天簽入嘅曹亞文尼就係歐洲最佳中場之一，卡斯米路離開唔會改變球隊計劃，我哋祝福佢。」

開季2連敗嘅曼聯今次斥巨資簽30歲嘅卡斯米路，顯然係要即時爭取成績，呢位巴西國腳贏過5屆歐聯冠軍同3次西甲冠軍，亦幫巴西拎到19年美洲國家盃冠軍。曼聯前中後3線擁有C朗拿度、卡斯米路同華拉尼，正正就係皇馬喺16年至18年歐聯3連霸嘅脊椎，3位「大佬級」球星似係成功保證。