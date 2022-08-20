殘疾人羽隊傳喜訊　朱文佳先袋1金1銅再叫胡

港隊在泰國殘疾人羽毛球國際賽2022賽事傳來喜訊，東京殘奧銀牌得主朱文佳與拍檔王鎮炎於男子SH6級雙打循環賽憑三戰全勝取得金牌。

朱文佳及蔡詠琪於混合SH6級雙打憑小組一勝一負晉級，惜於四強賽以10比21、15比21負泰國組合，取得一面銅牌。隊友王鎮炎、林貞榕，憑小組一勝一負晉級，惜於四強賽面對英格蘭組合以9比21、13比21落敗，為港隊於雙打項目再奪一銅。

至於東京殘奧銅牌得主陳浩源則在男子WH2級單打小組賽累積兩戰全勝出線，於八強賽以21比11、21比4勝馬來西亞對手Noor Azwan NOORLAN，惜於四強賽面對日本選手Daiki KAJIWARA以17比21、11比21告負，再添一面銅牌。

此外，朱文佳於男子SH6級單打小組賽，累積兩戰全勝順利，於八強賽以21比8、21比5勝印度選手Dhinagaran PANDURANGAN，再於四強賽以21比12、19比21、21比18勝英格蘭球手Krysten COOMBS，將於周六(20日)決賽迎戰法國對手Charles NOAKES。隊友王鎮炎同於小組取得兩勝晉級，惜於八強賽以兩局20比22憾負法國對手Charles NOAKES，無緣晉級。