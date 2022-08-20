本地盃賽　三大盃賽賽程出爐　菁英盃9.2打頭陣

香港足球總會周六（20日）宣布將於2022/23年度舉辦「足總盃」、「高級組銀牌賽」及「菁英盃」3項盃賽，並公布各項盃賽賽程及抽籤結果。其中打頭陣的「菁英盃」，將於9月2日率先揭開戰幔，由標準流浪對香港U23。

上屆因疫情關係腰斬的「足總盃」，今屆將以單淘汰賽模式進行，並採取種籽制度。2021/22年度打入4強的東方龍獅、傑志、標準流浪及理文，將定為種籽隊伍。賽事將於10月2日展開，首戰由晉峰面對港會，而決賽暫定於明年5月20日上演。

至於闊別兩屆的「高級組銀牌賽」，將以單淘汰賽模式進行，但不採取種籽制度。打頭陣有和富大埔和標準流浪於9月11日對碰，為賽事拉開序幕，決賽暫定於明年1月23日農曆年初二舉行。

「菁英盃」方面，賽事將分為兩個階段進行。第1階段為分組賽，參賽球隊以抽籤形式分為 A、B兩組，以雙循環模式作賽，其中兩支新升班球隊深水埗與和富大埔，將與港會、冠忠南區和理文同居A組，而衞冕的東方龍獅，將與晉峰、傑志、標準流浪和香港U23，爭奪B組出線資格。首階段每組頭兩名球隊，將晉身淘汰賽階段，進行交叉對壘。

參賽球隊於每場菁英盃的比賽中，任何時間必須派出不少於3名於2001年1月1日或以後出生的本地青年球員上陣。惟足總表示港會所派出的青年球員，可以是本地或非本地（外籍）球員。賽事將於9月2日展開，決賽暫定於明年5月13日舉行。

「足總盃」第1圈賽程

02/10/2022 15:00 晉峰vs港會 旺角大球場

08/10/2022 18:00 冠忠南區vs香港U23 旺角大球場

「高級組銀牌賽」第1圈賽程

11/09/2022 15:00 和富大埔vs標準流浪 旺角大球場

12/09/2022 15:00 港會vs傑志 旺角大球場

「菁英盃」分組形勢

A組：和富大埔、港會、冠忠南區、深水埗、理文

B組：晉峰、傑志、標準流浪、東方龍獅、香港U23