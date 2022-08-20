港超聯　標準流浪友賽大勝深水埗

深水埗周六（20日）早上與另一港超聯球隊標準流浪，在石硤尾公園仿真草足球場「拍跳」，強陣出擊的流浪，在新加盟的巴西籍中堅卡斯奧首次登場下，最終以6比0大勝而回。

為新季作最後備戰，標準流浪今場由梁興傑把關，卡斯奧、法蘭度扼守中路，林嘉緯、林衍廷坐鎮中場，大衞巴拉、祖連奴及余在言在前線攻堅。而深水埗由陳靜謙鎮守後防，杜國榆、劉浩霖、周家樂出任中場，入球重任落在鄧子均及羅港威身上。

面對新升班的深水埗，標準流浪開局佔優，27分鐘林嘉緯右路開出角球，祖連奴頭槌建功，為流浪先開紀錄。上半場尾段，祖連奴右路突破後傳入中路，林嘉緯後上勁射破網，流浪半場領先2比0。易邊後流浪再接再厲，林衍廷、馬文政、劉智樂，以及另一名正在跟操的球員各建一功，最終以6比0大勝深水埗。

剛來港的新兵卡斯奧，今場以正選姿態，為流浪首次在友賽上陣，賽後他坦言目前與隊友溝通沒有太大問題，惟自己狀態暫時未足100%，希望聯賽第一場對理文時，可以踢得更好。

深水埗最終大敗而回，主教練潘文迪賽後承認防守上需要改善，尤其企位及應付死球、角球方面，惟他指不會太在意友賽賽果。今場為深水埗一周內的第三場友賽，「迪Sir」則表示希望藉此讓球員適應港超節奏：「想提升球員體能、比賽狀態，另外我係因應唔同日子安排唔同對手，流浪係最強所以擺到最後，希望畀佢哋體驗吓咁攰，再對另一支高強度嘅球隊係點，始終有部份球員唔知港超個比賽水平同頻率。」