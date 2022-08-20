港超聯　港超聯賽會季前記招　冀職業足球產業化

港超聯賽會(Hong Kong Premier League Committee；下稱HKPLC）周六（20日）於香港足球會舉行季前記者會，發言人冠忠南區主席陳文俊表示，希望在3年試辦期間能達成職業足球產業化，包括為盃賽尋求贊助；而傑志會長伍健就透露，其中1項盃賽的贊助「有啲眉目」。

多間港超球會代表早前出席茶聚，初步商議HKPLC成立事宜，有關計劃已得到足總董事會通過。為隆重其事，HKPLC於周六（20日）正式舉行記招，10間港超球會皆有派代表出席。發言人陳文俊表示從2022至23球季開始，HKPLC將會由港超球會融資和統籌，於3年的營運試辦期間能自給自足，並吸引足夠的商業贊助，目標從第4年起能自負盈虧，發展成為一個獨立運作的HKPLC。陳文俊提到HKPLC的成立，乃要配合政府的三化計劃，包括代表隊的專業化、運動的普及化和產業化，其中HKPLC能夠與足總互補不足，並再次強調絕非與足總「搞對抗」。

HKPLC具體目標，包括為「足總盃」、「高級組銀牌賽」及「菁英盃」3項盃賽，物色維持2至3年的冠名贊助，伍健透露相關工作正進行中：「今年時間緊逼，其中1個盃賽已有啲眉目，喺呢幾日會繼續搵贊助，但明年冇選擇一定要有（贊助）。」此外，標準流浪總監李輝立透露，HKPLC成功爭取免費轉播，對此他感謝相關傳媒機構配合，直言成功令今季「搞波」支出及負擔減少。

會上亦提到票房共享計劃，承諾將每支港超球隊承擔的球場使費，降至每場5000元加裁判費，餘下的球場費用、康文署和足總的收費，將由HKPLC支付，所有盈餘歸公，球季完結後會均分予各間球會。伍健亦提出舉辦HKPLC商標設計比賽，被評選為冠軍的作品，將成為HKPLC的商標。