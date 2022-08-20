港超聯　深水埗3子重返港超　望為隊員帶來經驗

港超聯球隊深水埗其中3位球員羅港威，黎格爾及梁星耀，周六（20日）到杏花邨出席商場足撞球體驗活動，曾經效力港超球隊的3人，亦異口同聲表示，希望可以讓隊內其他年輕球員，了解港超賽事的強度。

羅港威，黎格爾及梁星耀今午現身杏花新城，為足撞球體驗班擔任教練，3位球員與一眾小朋友一同感受運動的喜悅，黎格爾更笑言猶如感受到剛剛接觸足球的快樂，羅港威則希望可以讓大家對球隊有更深認識。

11年前代表深水埗出戰頂級聯賽，如今輾轉回歸球隊並成為隊內其中一名隊長的「港威」希望幫助隊內年輕球員進步：「我哋呢班球員由頭到尾都係踢開甲組，但去到超聯，外援甚班華人啲質素都唔同哂，冇得用甲組嘅力量去踢。」他又表示縱使自己闊別港超兩年，但不減對足球的熱愛，反而比以往更希望可以踢得更好，令隊內小將明白港超「唔係咁易踢。」

黎格爾於早前面對港會及和富大埔的友賽，都取得入球，認為自己狀態不俗。談到自己在深水埗已算是一名有不少港超經驗的球員，曾經效力佳聯元朗及天水圍飛馬的「格爾」，亦指這個情況十分特別，因為自己以往都「比人帶住」，又笑言未完全適應角色轉變，但都會全力以赴：「因為自己真係少講嘢嘅人，但做呢個角色可能要講多啲嘢，所以自己都適應緊。如果自己講嘢唔叻，咁就試吓做俾佢哋睇，示範一次俾佢哋知應該要點做。」

至於曾經效力和富大埔的梁星耀， 亦期望可以讓其他年輕隊友，了解港超與港甲的分別，要推動大家踢得更好。對於事隔兩年重返港超作賽的感受，「星耀」表示十分興奮，又會視自己於港超「再出道」，他解釋：「因為之前踢咗4年港超，但係傷嘅時間佔多。」