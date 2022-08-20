香港公開游泳錦標賽　關鵬100背創香港紀錄

一連三日於維多利亞公園游泳池舉行的「香港公開游泳錦標賽」次日賽事有新紀錄誕生，關鵬（Hayden）周六（20日）以55秒61打破香港男子100米背泳紀錄。由美國回流的關鵬4月曾於本地泳賽游出比100背香港紀錄快的時間（56秒47），惟當時他居港未滿1年，時間未被列入香港紀錄。時隔4個月，他在100背初賽游出56秒53，離劉紹宇所保持的香港紀錄只差0.03秒，下午決賽順利將時間推前至55秒61，正式刷新香港紀錄。

關鵬周日將轉戰200米背泳，他表示，「破紀錄多了一份動力游快一點。」年僅19歲的Hayden9月2日將升讀美國史丹福大學，泳隊陣中有不少世界級選手，如：俄羅斯20歲奧運代表、長池世錦賽100蝶銅牌得主Andrei Minakov，他期望在更大競爭環境下能有進步。說到終於取得代表香港出賽資格，Hayden心情興奮，「我想代表香港去世錦賽、亞運、甚至奧運，爸媽都在香港長大，我自己亦好喜歡這個城市。」短池世錦賽年尾於澳洲墨爾本舉行，已達標的Hayden期望於100及200背造出個人最佳時間。

同日卓銘浩於男子100米自由泳以50秒62，力壓51秒35的何肇倫，贏得冠軍，另外他在400米自由泳亦以4分01秒54奪冠。面對明年世大運、亞運等密集賽期，加上巴黎奧運達標4月1日開始，卓銘浩直言感到壓力，「4月又開始爭達標，感覺時間好像過得很快，希望不要給自己太大壓力。東京奧運之後很少比賽，一直未能造出很好的時間，加上亞運延期令影響備戰，目前正慢慢提高訓練強度。」

去年以4分26秒78打破方力申塵封20年400米個人4式香港紀錄的衛恆恩，周六以4分29秒06封王。父親為英國人、母親為香港人的衛恆恩透露，自己已加入港隊6年，畢業後決定延後一年入學，之後將到美國升學。這位18歲小將以流利廣東話接受訪問，表示下周將出戰秘魯舉行的世界青年錦標賽，第一次出戰大型世界賽的他目標是，「享受和進步」，明年希望爭取亞運入場券。

另外，年僅14歲的劉建希於男子200米蝶泳初賽游出2分04秒68，同時打破男子13至14歲組香港分齡紀錄（原紀錄為2分07秒88) 及香港青年紀錄（原紀錄為2分06秒22)，決賽他以2分06秒52完成得第2，冠軍由何仲綸以2分05秒53所得。