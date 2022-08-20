新兵對辦！阿仙奴半場Ｗ得

今季表現標青嘅阿仙奴，今輪英超作客般尼茅夫力爭3連勝。「兵工廠」自加比爾捷西斯等新兵加盟後，成個進攻體系脫胎換骨，連熱身賽在內已經連贏7場，一班年輕進攻球員踢法搶韁兼狀態極佳，今仗有望食住個勢早開紀錄，一於捧半場客勝。(Now 621周日凌晨零時30分直播)

阿仙奴經過領隊阿迪達精心改造後，近兩季踏入收成期，特別係加比爾捷西斯等人加盟後，成條鋒線生猛晒，上輪4比2擊敗李斯特城，「耶穌仔」就交出兩個入波及兩助攻，另一巴西前鋒加比爾馬天尼利亦都連續兩場有波入，火力驚人。

「兵工廠」目前人腳齊整，連伊美路維同新兵法比奧韋拉周中都喺U23賽事復出，鋒線如虎添翼，加上往往趁對手未企穩陣腳即施展逼搶踢法，連熱身賽在內連續4場都喺半場領先。

般尼茅夫遇強腳軟

般尼茅夫升班後首仗即爆冷擊敗阿士東維拉，以為有啲料到，但上輪聯賽作客曼城即毫無招架之力大敗4比0，面對真正勁旅即時腳軟，而且「兵工廠」踢法同曼城相似，「般茅」就算有主場之利都難以招架，加上阿仙奴近5次聯賽對升班球隊全勝，主隊半場都頂唔住。