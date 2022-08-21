卡斯米路接班人勇猛　皇馬大勝4比1

西甲勁旅皇家馬德里雖然早前出售中場主將卡斯米路畀曼聯，但無損球隊實力，因為新加盟中場曹亞文尼表現勇猛，成功接班，協助皇馬喺周日(21日)凌晨西甲作客以4比1大勝切爾達，開季2戰2勝。

開賽14分鐘，皇馬就打開紀錄，切爾達中場連拿度達比亞喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，賓施馬主射入網。

不過，皇馬中堅艾達米列達奧之後「送禮」，同樣喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，切爾達由伊亞高艾斯巴斯主射入波扳平1比1。

皇馬始終技勝一籌，由莫迪歷、雲尼斯奧斯祖利亞、費達歷高華維迪各建一功，如非後備上陣嘅夏薩特射失12碼，相信皇馬唔止入4球。

卡斯米路離隊之後，唔少球迷都擔心皇馬中場實力會下降，但睇完曹亞文尼表現後，可以釋除疑慮。

呢位22歲法國國腳今仗踢足全場，跑動範圍非常大，有87次觸球，68次傳波有61次交到畀隊友，包括有3次關鍵傳球，仲有3次扭過對手及1次射門，加上7次同對手喺地面對抗，有5次成功搶波，亦有4次解圍，表現攻守兼備，難怪皇馬願意快手放走卡斯米路。