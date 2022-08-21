外流港將　茹子楠外流中超　加盟梅州客家

再有港將成功外流中超！港超聯球隊東方龍獅，周日（21日）透過Facebook專頁，正式宣布陣中球員茹子楠落實轉投至中超球會梅州客家，雙方簽約3年半。

現年24歲的「茹子」出身於東方青訓，過去曾外流葡甲球會科瓦彼達迪，2020/21賽季曾被外借至晉峰。2018年首次成為大港腳的「茹子」，今年曾幫助港隊於「亞洲盃」外圍賽取得佳績，成功打入決賽周，上月更隨港隊赴日本出戰「東亞盃」。

在透過球會發表的離隊宣言中，「茹子」表示自己將再次離開舒適圈，並感謝東方的栽培，形容今次外流是「上天給予的第二次機會」：「挑戰更高水平聯賽並非一件簡單事。對上一次外流葡萄牙因自己唔成熟，辜負咗球會同各人對我嘅期望。事過境遷後才後悔當初冇好好把握呢個機會，而我會好好珍惜呢次機會，報答大家一直對我嘅支持。」「茹子」亦不忘感謝東方主教練盧比度和一班職球員，以及家人的支持。

過往包括徐宏傑、梁諾恆及勞烈斯幾位港將，都曾效力過的梅州客家，今季首次升上中超，暫時高踞聯賽積分榜前列。「茹子」現時已到新東家報到並投入操練，他認為當地訓練質素高，球員無論速度、技術或視野都非常出色：「呢度踢得好整體，分隊賽壓迫得好快，盡量都唔會帶波，做多啲配合。」