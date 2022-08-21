盧卡古助國米贏波　1項數據證明意甲最啱佢

周日(21日)凌晨意甲，國際米蘭主場以3比0大勝史柏斯亞，開季2連勝，今季回巢國米嘅射手盧卡古繼續有出色表現，包括貢獻1次助攻，傳畀拿達路馬天尼斯射入，呢對黃金鋒線拍檔，相隔500日再次合作創造入波。

盧卡古今仗盡顯「空中霸王」威力，上半場35分鐘頭槌回傳，由拿達路馬天尼斯勁射入網，由於盧卡古着90號球衣，拿達路馬天尼斯着10號，球迷大讚2人配合完美，「90+10」等於100分。盧卡古跟住仲有1次頭槌攻門，可惜中楣彈出。

國際米蘭第2個入波都同盧卡古有關，佢同隊友「撞牆」後，準備射門，但被對手快腳踢走個波，查漢奴古把握機會補射入網，為國米領先2球。

戰至比賽末段，國米2位後備上陣球員合作，迪斯高傳畀祖亞昆哥利射成3比0完場。

雖然盧卡古今場冇波入，但創造唔少具威脅攻勢，包括1次助攻，表現備受讚賞。根據OPTA統計，呢位比利時國腳對上63次英超上陣都冇助攻，但近18次意甲上陣，貢獻9次助攻，再次證明意甲先至係佢嘅最佳舞台。