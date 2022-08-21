車仔新兵撻着　轟「列」搶W

周日(21日)晚英超焦點好戲，列斯聯主場迎戰車路士。兩隊開季同樣取得1勝1和，其中車路士上仗「倫敦打吡」，被熱刺逼和2比2，比賽過程激情四射，幾位新兵初步融入，車仔平均實力強於列斯聯，加上近5次碰頭，車仔取得4勝1和，往績明顯佔優，客勝放心捧場。(Now 621周日晚9時直播)

經過季前熱身及頭兩輪英超，車仔幾位新兵史達寧、高列巴尼及古古列拿均交出如期水準，高列巴尼上仗對熱刺，更加接應角球，凌空射入世界波。可惜車仔最終喺補時，被熱刺爭議下逼和，谷住一肚火，今場對手級數差一截，正係洩憤好時機。

此外，車路士領隊杜曹上仗同熱刺領隊干地發生衝突，杜曹被英足總罰停賽1場及3.5萬鎊，但因程序問題，今仗仍可領軍鬥列斯聯，等下場對李斯特城，先至要「坐波監」，至於干地被罰款1.5萬鎊，但唔使停賽。

列斯聯開季首仗2比1反勝狼隊，上仗於兩球領先優勢下被修咸頓逼和2比2，洛迪高兩仗入3球，腳風頗順，但防守不穩。最致命係列斯聯同「Big6」曼聯、利物浦、熱刺、曼城、阿仙奴、車路士嘅對賽成績奇差，單計上季下半季6次交鋒全敗，共失23球之多，加上近年同車路士交手，亦往往輸波，可見其實力同頂級球隊仍有一段距離，今仗即使主場出擊亦難望搶分。

直播表

周日5:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 甲府風林

有線602、662台

周日5:00pm 韓職 FC首爾 Vs FC城南

無綫數碼頻道85

周日6:15pm 荷甲 格羅寧根 Vs 伊高斯

HKJC TV

周日7:00pm 法甲 斯特拉斯堡 Vs 蘭斯

Now 639

周日7:30pm 德乙 海登咸 Vs 比勒費爾德

on.cc東網

周日8:30pm 荷甲 鹿特丹斯巴達 Vs 阿積士

無綫myTV Super

周日9:00pm 英超 列斯聯 Vs 車路士

Now 621台

周日9:00pm 英超 韋斯咸 Vs 白禮頓

Now 622

周日10:45pm 荷甲 華域克 Vs 飛燕諾

無綫myTV Super

周日11:05pm 法甲 雷恩 Vs 阿些斯奧

Now 639

周日11:30pm 英超 紐卡素 Vs 曼城

Now 621、611

周日11:30pm 西甲 畢爾包 Vs 華倫西亞

Now 632、Viu TV 96

周日11:30pm 德甲 波琴 Vs 拜仁慕尼黑

HKJC TV

周一0:30am 意甲 拿玻里 Vs 蒙沙

Now 638

周一1:30am 西甲 馬德里體育會 Vs 維拉利爾

Now 632

周一2:45am 意甲 阿特蘭大 Vs AC米蘭

Now 638

周一2:45am 法甲 里爾 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周一4:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611