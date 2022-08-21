雙紅會有取消危機　高普：踢唔成應判利物浦贏

周二(23日)凌晨英超將上演「雙紅會」曼聯主場對利物浦，據悉有1萬名紅魔鬼球迷計劃到時舉行示威，要求班主格拉沙家族下台，隨時重演2021年5月「佔領奧脫福」導致「雙紅會」改期。利物浦主帥高普今次事先聲明，如果再次因為示威踢唔成，賽會應該將3分直接判畀利物浦。

曼聯今季表現差，進一步加深球迷對於格拉沙家族嘅不滿情緒，早前已經有魔迷發起「清零奧脫福」，杯葛今場「雙紅會」。亦有球迷計劃賽前舉行「反格拉沙」示威，估計將有1萬人參與，令今場大戰能否如期開波成為疑問。

高普表示唔希望「佔領奧脫福」事件重演：「我真係唔想見到呢種情況出現，但如果真係發生，分數應該畀利物浦，因為曼聯球迷唔想比賽舉行，我哋真係冇辦法，今季賽程編排非常緊密，冇可能再安排補賽，我哋只想比賽完返屋企，如果踢唔成，責任全在曼聯，客隊應該獲得分數。」

由於11月至12月將舉世界盃決賽周，各大聯賽都要濃縮賽程，又難怪高普唔願意「雙紅會」改期。

上年5月曼聯球迷不滿格拉沙家族同意加入「歐超聯」，認為係出賣球會，結果喺英超「雙紅會」曼聯對利物浦開波前，過千紅魔鬼球迷於奧脫福球場示威，要求格拉沙家族落台，更有球迷突破保安，闖入奧脫福球場，於草地上放煙霧彈，導致比賽改期，利物浦喺補賽贏4比2。