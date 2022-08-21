夏蘭特強力衝擊　曼城夠霸氣半場拆紐

英超開季狀態大勇嘅曼城，周日(21日)晚強勢作客紐卡素。「藍月亮」頭兩輪聯賽全勝兼冇失波，延續上季冠軍霸氣，以奇雲迪布尼同艾寧夏蘭特為首嘅進攻線非常流暢，往往喺比賽早段打破僵局，半場客勝值得捧場。(Now 621及611周日晚11時30分直播)

曼城今夏簽入挪威神鋒艾寧夏蘭特後，進攻戰術更多元化，呢位挪威箭頭首仗對韋斯咸即梅開二度，盡顯功架，上輪雖然冇入波，但喺前線亦發揮到牽制作用，令奇雲迪布尼、根度簡同菲爾科頓等中場連環入波，證明球隊火力更上層樓。

「藍月亮」踢法搶韁，開季兩場聯賽都係上半場已經領先對手，包括上仗4球大炒般尼茅夫，半場領先3球後先至放軟手腳。領隊哥迪奧拿向來以戰養戰，每每盡早領先後就「收油」，今場大可照辦煮碗。

紐卡素往績輸蝕

紐卡素今夏未如預期咁大事擴軍，繼續沿用上季班底作戰，頭兩場錄得一勝一和，同樣冇失波，不過對手只係諾定咸森林及白禮頓，今仗面對衞冕嘅「藍月亮」先係真正考驗。睇番「喜鵲」過去6次對曼城全部敗陣，5次半場已經落後，今仗宿命難違，半場客勝機會高唱入雲。