【專欄輪住嚟】希望大家可以多多關注港超聯

各位球迷，大家好。周六（20日）對於港超聯賽會（HKPLC）來說，乃極具意義的一天，10間港超球會的代表，一同主持成立以來的首個正式記者招待會，透過解答傳媒的提問，讓公眾更加認識HKPLC。

還記得「港超聯賽會」這個構思一出現，坊間立即有些人聯想到與足總搞對抗，又或者挑戰董事局權力等等。其實，今次港超聯賽會可以順利成立，乃得到足總正、副主席的支持，以及獲董事局通過。並不存在甚麼對抗或挑戰，相反是互補不足、互相扶持，加強彼此溝通，齊心合力搞好港超聯。

今季開始，港超聯賽會的會員即10間港超球會，將會共享票房。為令到季後各會員能夠分多一點，各會員將會各自加強宣傳及推廣，利用社交媒體多與球迷互動，務能吸引更多人士入場。另外，不知球迷們有沒有留意到，新季一日兩場的日子，尾場的開賽時間，已由慣常的下午5時30分，延後30分鐘到晚上6時，讓球迷有機會趕尾場，而這也是足總聽取港超聯賽會之意見後，所作出轉變的安排。

10間港超球會的班費、人腳和規模各有不同，但都一樣希望可以增加到收入，讓搞波不再是一門有出冇入的蝕本生意。在這方面，港超聯賽會經過多次會議，各會員出謀獻策下，確實有不少「好橋」，當中部分已經開動，並且進展良好，當中包括為各盃賽尋找商業贊助。

想吸引更多商業贊助，除了球隊本身的實力、球員的人氣，以及宣傳推廣的力度外，整個港超聯的曝光率，尤其重要。過去7季，獨家直播媒體on.cc東網，除了為賽事提供直播外，旗下多個平台都有積極參與宣傳推廣，我們深深感受到那份熱誠。建基於過去7年的良好合作關係，港超聯賽會早前安排東方龍獅的「游生」、標準流浪的「Philip」和我本人做代表，與on.cc東網的「大頭」會面，並表逹了對直播的意見和訴求，當中包括擴闊直播的層面，以及減輕直播開支、甚至不用支付任何費用等等。最終，「大頭」並沒有令我們失望，為港超聯賽會帶來了一個全新的直播計劃，詳情有待周三(24日)港超聯季前記者會公布。

新一季即將展開，希望各位球迷朋友可以多多關注港超聯。稍後，港超聯賽會將主辦商標設計比賽，亦會設立fb和IG專頁，一有最新消息，再跟大家分享。下次再談。

港超聯賽會發言人

冠忠南區主席

陳文俊