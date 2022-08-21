安東尼為轉會曼聯　罷操罷賽

曼聯增兵行動繼續，下個目標係阿積士巴西前鋒安東尼馬菲奧斯，首次報價7000萬歐元遭拒絕，會方準備加碼至1億歐元，球員亦同曼聯打配合，據報近日開始罷操罷賽。

安東尼馬菲奧斯係坦哈格舊部，情況同今夏過檔曼聯嘅利辛度馬天尼斯一樣，坦哈格當日斟介「利馬」期間，該球員為達成轉會目的，曾向阿積士申請休假拒絕歸隊操練，令轉會過程更順利，依家安東尼馬菲奧斯只不過係用同一招數。

轉會專家Fabrizio Romano報道，安東尼馬菲奧斯近日缺席阿積士操練，估計暫時唔會為球隊上陣，用意相當明顯，就係希望阿積士高層同曼聯進行談判，落實轉會。

雖然曼聯冇得踢歐聯，但薪酬絕對係歐洲頂級，眼見卡斯米路過檔曼聯，竟獲35萬鎊周薪回報，想搵錢嘅球員都想去，安東尼馬菲奧斯當然唔例外。

安東尼馬菲奧斯喺德國《轉會市場》身價估值只有3500萬歐元，曼聯竟開出雙倍嘅7000萬歐元天價斟介，阿積士雖然拒絕，但只係等曼聯開出「癲」價，有消息指曼聯準備提高獎金數額，開出總值1億歐元報價，球員薪酬亦肯定三級跳，安東尼馬菲奧斯選擇罷操罷賽，都係正常反應。