文迪送大禮　車路士吞列斯聯3蛋

周日晚英超焦點戰，車路士作客列斯聯。開季1勝1和嘅「藍戰士」今仗突然失準，加上門將艾度亞文迪「送大禮」，最終上半場先失兩球下，以0比3輸波全失3分，反觀列斯聯開季2勝1和，展現強勁攻力，嚟緊值得留意。

車路士在尼高路簡迪受傷缺陣下，今仗起用由水晶宮回收小將干拿加歷查擔正，雙箭頭繼續係史達寧拍夏維斯，列斯聯以洛迪高任單箭頭，班頓艾朗臣任攻中。

開賽初段史達寧一度攻破對方大門，但越位在先食詐胡。33分鐘賽事出現重大轉折，車仔門將艾度亞文迪門前控波，面對班頓艾朗臣壓逼仍賣弄腳法，卒之被截去腳下球射入空門，列斯聯領先1比0。

先失波嘅車仔一片混亂，列斯聯前場壓逼愈踢愈爽，4分鐘後一次死球機會，洛迪高接應積夏里遜傳送頭槌勁頂破網，列斯聯贏到2比0，洛迪高3場入4球領先射手榜。

下半場杜曹變陣踢4後衞，其後再換入基斯甸普列錫、薛耶治加強攻力，但無甚起色，69分鐘積夏里遜接應洛迪高傳送射成3比0，臨尾仲有高列巴尼「兩黃一紅」被逐，車路士意外大敗一場，開季勢頭被打窒。