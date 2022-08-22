蘇黎世3x3籃球挑戰賽　今日Tip-off

闊別一年，「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」將於8月22日至26日假修頓場館重燃戰火。96支球隊，384個球員，168場激戰……到底是漢華中學和協恩中學順利衞冕，奠定學界三人籃球的霸主地位？還是其他勁旅把握節奏快、變數大的特點，爆冷稱王封后？有待分曉。

蘇黎世保險連續兩年在修頓舉辦學界三人賽，由比賽用球、籃框乃至地板，都跟足FIBA標準，吸引64支中學和32支小學球隊、共384個球員參加。中學男、女子各設8組，每組4隊會先進行單循環賽，首名出線8強；小學男、女子各設4組，每組同樣有4隊作賽，首名晉級4強。往後階段採用淘汰制，直到決出冠軍。

上屆冠軍漢華中學和協恩中學，被列為頭號種子，將於8月23日登場。前者與聖公會蔡功譜中學、林大輝中學和中華傳道會李賢堯紀念中學同處A組，除了保留上屆功臣黃彥量和陳楚熙，亦加入新人林卓諾和蘇宗禧。這支港島區勁旅早前相約7間友校，進行8角賽，以重拾比賽節奏，相信出線難度不大。不過，漢華在學界馬拉松8強進攻幾乎停滯，全場僅得4分，意外不敵香港道教聯合會圓玄學院第一中學，可見三人賽變數大，切忌輕敵。

精英賽決賽常客英華書院和拔萃男書院分處C、E組，其中，上屆季軍英華派出范浩雲、莫瑋謙、任峻陽和吳委峻。這套陣容雖然沒有傳統中鋒，勝在速度快、三分準，在馬拉松收穫亞軍，相信會更「餓波」，務求在蘇黎世一嘗冠軍滋味。至於喇沙書院抽中「死亡H組」，要與前學界「雙冠王」張振興伉儷書院和九龍區勁旅寶覺中學角逐出線席位，相信會有一番惡鬥。

協恩爭「四冠后」未敢輕敵

相比男籃，女籃形勢一向比較明朗，皆因協恩中學已連膺6年學界「四冠后」，上屆蘇黎世和今屆馬拉松，亦以大比數擊敗對手奪冠，地位難以撼動。不過，協恩未敢輕敵，派出關海珮、李佩沛、毛凱欣和盧海瑤，中六生關海珮稱球隊刻意加強防守步法，會用平常心應戰：「不論對手是誰實力如何，我們都會盡全力打。」

上屆亞軍中華基督教會青年會中學處於B組，陣中的李詩淇、干潁堯、吳思恆和林卓童，全部具備外線和運球能力，又肯擔當「dirty work」，化學反應不俗。4人在馬拉松擊敗勁敵漢華中學，一路殺入4強，干潁堯更入選最佳陣容。她們期望青中做到「勝不驕，敗不餒」，而要贏協恩，先要贏自己：「認清不足，增強實力才有勝算，齋講是沒意思的。」

基於防疫原因，修頓場館比賽期間會實施入場限制。東網on.cc及賽事官方Facebook專頁將於8月26日決賽日進行直播，讓全港市民免費收看，同時奧海城商場2期大屏幕亦會同步直播。

勁爆明星賽 甲一猛將大激鬥

蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽決賽日另有焦點活動！當日將舉辦籃球明星表演賽，由一班香港籃壇明星互相較量，上屆明星賽由本地男、女子球星組隊，今屆則由香港東方兼港隊射手李琪率領滿貫得分王蔡再懃、全能型大前鋒方誠義、「男神」，火併永倫外援「得分機器」泰那、2米08內線霸王漢尼拔、爆發力驚人的崇德飛鷹洋將奧斯汀及前NBA發展聯盟球員Victor Nickerson等球員，球迷萬勿錯過！

Zurich 3X3 All-Star 籃球明星賽

日期：8月26日 （五）

時間：下午3時30分

地點：灣仔修頓場館

*觀眾必須在下午3時或之前憑門券入場