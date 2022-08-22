奇雲迪布尼「屈機」助攻　曼城3比3逼和紐卡素

周一(22日)凌晨英超大戰，作客嘅曼城喺落後2球劣勢下，絕地逼和紐卡素3比3，呢場比賽雙方對攻戰情緊湊，又有金球兼「手術刀」神級助攻，堪稱英超開季以來最精彩一戰。曼城領隊哥迪奧拿賽後直指英超水平提升，勁旅失分將會成為常態。

紐卡素主場面對曼城毫無懼色，雖然開波5分鐘就走甩根度簡，畀佢禁區內控定射入，但「喜鵲」喺辛特麥斯明帶領下瘋狂反攻，28分鐘米基爾阿米朗追成平手，39分更由哥林威爾遜射入反超前，2球都係由辛特麥斯明助攻；54分鐘捷比亞禁區外轟入罰球，令紐卡素領先3比1。

不過曼城球員質素始終高一籌，60分鐘艾寧夏蘭特門前窩利抽入，4分鐘後到奇雲迪布尼表演，佢喺中場拎到波後，一記「手術刀」式直線，直接穿過5名紐卡素守將交畀12碼點嘅貝拿度施華，後者輕鬆將個波送入龍門，過程歎為觀止！曼城最後階段狂攻但逃唔過尼克普比5指關，最終雙方踢成3比3完場。

利物浦開季2場失分、曼聯2戰全敗、車路士周日(21日)又吞列斯聯3蛋，哥迪奧拿賽後表示：「我哋要習慣呢個新環境，呢個係英超困難嘅地方，所有球隊都會失分，我哋今場失咗第1個2分。考慮到一度落後2球，我哋都展示出自己嘅實力，球迷會好享受呢場比賽。」英超目前只有阿仙奴喺3輪後保持全勝。