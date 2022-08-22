港超聯　東方龍獅持續年輕化　盧比度：長遠對港足好

港超聯球隊東方龍獅周一（22日）於將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行公開操練，球隊今季陣容持續年輕化，主教練盧比度（Chino）坦言球隊難以與強隊競爭，但認為重用小將，長遠有助香港足球發展。

上季成功出線「亞協盃」淘汰賽的東方龍獅，新球季有茹子楠、費蘭度、米基爾，李嘉耀及伍家揚等人離隊，並先後簽入上季效力理文的黃皓雋及中國籍球員朱康銘，又從球隊U18梯隊提升柏拔，楊棟棋、黃偉駿及李俊霆4位小將，連同陣中的孫銘謙及胡晉銘等人，將會以年輕陣容出戰港超及「亞協盃」跨區4強。

主教練盧比度坦言球隊實力難以與傑志及理文相提並論，形容今季將會是一個「艱難」的賽季，又指球隊實行年輕化，能夠長遠為港足帶來好處：「集中培訓年青球員，咁喺2至4年之後，我哋會有好球員，呢個唔單止為咗東方龍獅，仲係為咗香港隊，希望佢哋將來有機會到中國、日本及南韓等地外流。」。對於球隊將於「亞協盃」跨區4強，面對烏茲別克球隊索迪亞拿，Chino認為對手實力強大，但強調在「一場過」的比賽中，有很多可能性，希望球隊全力做到最好。

至於擔任中堅的外援朱康銘，7歲便效力葡萄牙球隊賓菲加青訓梯隊，及後更曾投效科瓦彼達迪B隊，與茹子楠及梁祐維成為隊友，他表示到香港踢球是為了挑戰自己：「我覺得唔可以留喺自己嘅舒適圈，想出去闖一闖。」談到未來目標，朱康銘則希望可以為球隊爭勝。

東方龍獅新季球員名單 *外援 **U22球員

葉鴻輝

廖富源

鍾凱文**

朱康銘*

高素巴耶夫*

胡晉銘

梁冠聰

馬高斯*

黃梓浩

梁振邦

黃偉駿**

柏拔**

馬希偉**

李卓軒**

楊棟棋**

黃皓雋**

巴杜姆*

朱偉鈞

孫銘謙

李俊霆**