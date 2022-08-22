港超聯　初為人父　葉鴻輝：生活從此不一樣

東方龍獅副隊長葉鴻輝的太太最近誕下1子，英文名為Declan，這位港隊門神直言這個「新生命」令自己踏入人生的新篇章，更指Declan的出現改變他的生活。

當天陪同太太在產房，見證兩人愛情結晶品誕生的「阿輝」，形容抱起Declan的感覺十分感動，他表示與妻子一直想擁有小孩，希望Declan可以健康成長。「阿輝」在球場內，展現身手的機會，總離不開龍門前的白界線，如今於球場外多了「父親」的身份，他笑言生活完全離不開Declan：「依家冇乜嘢做都留喺屋企陪嗰仔，平時返去就睇劇睇戲，而家就睇仔。」以熱血提場見稱的「阿輝」，更打趣道小生命的出現，可能令自己耐性變得更好，甚至改變在球場的性格。

剛剛來到這個世界的Declan，當然擁有無限潛能，至於新賽季陣容有不少年輕球員的東方龍獅，何嘗不是潛力滿滿。「阿輝」亦認為小將的發展空間無可限量，期望他們能夠與職業足球接軌：「我哋呢啲經驗球員唯有盡力做好啲，希望可以鞭策年輕球員，令佢哋知道點樣成為職業足球員，同埋要明白要競爭，先可以留喺職業足球。」