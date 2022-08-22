港超聯　東方龍獅提拔4小將　黃鎮宇：吸收經驗

黃鎮宇（中）與4名剛提拔上一隊的球員李俊霆、柏拔、楊棟棋和黃偉駿（由左至右）合照。（李浚湣攝）

東方龍獅周一（22日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行公開操練，這支港超聯球隊今年特意從U18青訓梯隊，提拔了黃偉駿、柏拔、李俊霆和楊棟棋4名小將，青訓總監黃鎮宇期望他們在新季，能夠爭取上陣機會及吸收經驗。

一向著重青訓發展的東方龍獅，今季從青年軍提拔了4名小將上一隊，青訓總監黃鎮宇希望他們能夠繼續成長：「球隊近年一直用心栽培有心機踢波嘅小朋友，希望佢哋幾位能夠盡快適應訓練同比賽節奏，同埋有機會落場吸收經驗。」除此之外，「宇哥」又特別提到新季將穿起42號球衣的楊棟棋，鼓勵他以剛外流至中超梅州客家的茹子楠為榜樣：「茹子楠青年軍都係著42號，會方希望楊棟棋得到依個號碼，就會朝住茹子進發，成為一個獨當一面嘅球員。」

至於現年16歲的楊棟棋，今季與東方簽訂職業學徒合約，他指升上一隊的感覺很神奇，但暫時仍未完全適應一隊的比賽節奏，希望在其他青年軍隊友的陪伴下，操練時能夠更加放膽。司職中場的「棟棋」續指今年目標，是向陣中其他球員學習，並全力爭取躋身比賽日的大軍名單。