蘇黎世3x3籃球挑戰賽　贊助商望發掘潛質新星

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽2022」周一（22日）於灣仔修頓場館展開，蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂期望為同學帶來專業級賽事，發掘具潛質的新星。

賽事連續兩年獲蘇黎世保險冠名贊助，今屆規模更大，吸引多達96支中、小學球隊參賽，許金桂表示滿意，「作為全香港最具規模的學界 3x3 籃球比賽，見到今年有更多球隊參加，感謝大家支持。蘇黎世支持本地青少年體育運動發展，相信賽事為學生帶來不少正面影響，讓他們在疫情期間保持身心健康。三人籃球好刺激緊張，球員好講求合作性，比賽節奏快亦令我看得投入，見到同學積極備戰好開心。」

許金桂又稱，透過打造一個專業舞台，讓更多青少年投入三人籃球：「決賽日我們會採用FIBA國際級地板，另外我們會有DJ及明星賽等，讓球員感受一下國際大賽的氣氛。」三人籃球由街頭籃球演變成奧運賽事，許金桂相信香港亦有潛力發展，「我們希望由學界做起，未來進一步推廣三人籃球。我們已有一些計劃，例如未來賽事規模將會更大，增加組別和分級，另外亦希望與中小學合作，為他們引入三人籃球訓練、建立球隊，長遠希望可引領香港學界 3X3 籃球邁向國際。」