前港超兵投身健美界　馮啟匡：仍想為體育出力

睽違2年後復辦的2022全港健美錦標賽，周日（22日）於伊利沙伯體育館舉行。作為賽事幕後搞手之一的，正是前港超球員馮啟匡（阿蛋），近年積極投身健美運動推廣的「阿蛋」，分享到疫情下舉辦賽事所遇到的困難之處，並表示希望在不同崗位，繼續為體育界發展出力。

「自己作為運動員，都希望為體育推廣出一分力。」過去曾效力公民、佳聯元朗及灝天黃大仙等球隊的馮啟匡，屬2009年港隊東亞運足球賽奪金的成員之一，雖然近年他已經淡出頂級聯賽舞台，但仍在體育界打拚，出任香港健美總會體育幹事。疫情關係，由總會主辦的全港健美錦標賽，相隔兩年後才有機會復辦，「阿蛋」認為賽事能夠成功舉辦非常難得，但承認疫情下，籌備健美比賽的挑戰不少：「疫情下有限聚令，加上場地都好難預約。」

2018年開始主力推廣健美運動的「阿蛋」，卻自認非常「怕醜」，不敢登台參與健美比賽：「健美運動員登台比賽，需要好有自信，除咗健身之外，運動員飲食都要好節制，例如比賽前要脫水，唔畀飲水係好辛苦。」

早在職業球員時代，「阿蛋」為提升場上表現，已開始接觸健身運動，雖然職業球員生涯已成過去，但他仍保留「做尖」的習慣：「每周會操3次，唔操周身唔舒服，已經養成咗習慣。」上季隨黃大仙征戰甲組聯賽的「阿蛋」，笑言自己「做尖」的次數，比某些甲組球隊操練更頻密。他認為健身對提升足球員的運動表現，能有極大幫助，作為健美總會一分子的他，就希望推動更多本地足球隊聘請健身教練，以提升球員競技狀態。

比賽當日，除了有作為搞手之一的「阿蛋」，在台下忙得不可開交，台上亦有效力公民女足的郭靖雯（巴西），「踩過界」出戰女子運動模特項目。首次參與健美比賽的「巴西」，最終雖然於決賽無緣前三，但仍對能夠汲取比賽經驗感開心：「冇諗過要攞咩獎，純粹係享受比賽，上到台感覺自己表現可以更好，教練就話我由練習到上台，今次係最好1次。」她透露自己過去3個月為了上台，開始節食：「好耐冇食甜嘢同澱粉質，好多嘢冇得食，同以往踢波需要補充足夠能量嘅飲食習慣，係完全相反。」比賽過後，「巴西」表示將逐漸恢復正常飲食，以備戰來季女足聯賽。

至於當日賽事焦點，就落在港隊代表馬倩宜（Happy）身上，她在健體小姐和健身小姐兩個項目，都大熱奪得冠軍。過往曾多次出戰本地賽事，惟頒獎一刻，「Happy」還是激動得忍不住在台上落淚。賽後她透露疫情下難有機會比賽，為備戰今次賽事，自己付出頗大，更一度想過放棄：「停咗兩年冇比賽，原來年紀大咗，身體都唔同咗，要test and learn（嘗試及學習）；今日中途都有試過跌Watt，好彩有隊友喺度幫助，感動係因為冇畀自己心理壓力打敗，呢個就係最開心。」

Happy上月代表港隊赴馬爾代度出戰亞洲賽，奪得兩面銅牌，惟她對自己是次外出比賽成績感不滿，她透露接下來將備戰世界賽，希望屆時表現能有所提升。