港超聯　理文友賽3球擊敗香港U23

兩支港超聯球隊理文及香港U23，周一（22日）下午於將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行友賽，最終理文憑基華尼頓、顏樂楓，以及加維蘭各建一功，以3比0獲勝。

賽事分3節舉行，理文開局後佔據主動，不時傳出過頭波，讓艾華頓及基華尼頓突破，後者更於禁區內，接應右路傳中射入，為理文先開紀錄。理文之後再接再厲，香港U23後衞解圍不遠，禁區頂伺機而動的顏樂楓，立即施射成2比0。

領先的理文未有放軟手腳，張憙延前場截得香港U23傳球後，壓入禁區施射，雖然被門將救出，但今場表現活躍的加維蘭成功趕到，補中成3比0，最終理文大勝3比0完場。

雖然今場為理文開季前最後一場友賽，但主教練陳曉明賽後指作出了不少輪換，希望為周日（28日）對標準流浪的賽事留力：「喺試陣之中都有少少後顧，因為依個星期就係比賽周，要小心啲球員體力消耗同埋受傷，整體對今場比賽算係滿意。」

香港U23主教練司徒文俊則認為球隊的防守比之前有所改善，惟坦言今場3個失球都是「自己送俾人」，指年輕球員的決策能力尚處學習階段，可以做得更好：「以佢哋嘅能力，應該留意到情況，所有嘢都喺面前發生，或者係預計之內，因為喺訓練同開會，都預測咗對方可能會點做。」