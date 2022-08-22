蘇黎世學界3x3　崇真小學特訓奏效全勝闖4強

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽2022」周一（22日）於灣仔修頓場館上演小學組賽事，其中崇真小學暨幼稚園（小學部）於女子D組3戰共淨勝59分，全勝姿勢闖入4強，8月26日將與香港嘉諾撒學校爭入決賽。

今屆小學組共有32支球隊參加，男子組方面，位於A組的上屆冠軍拔萃男書院附屬小學實力強勁，3戰全勝晉級，將與香港培正小學爭奪決賽席位，另外聖公會聖雅各小學和崇真小學暨幼稚園（小學部）亦打入4強。

女子組方面，「死亡之組」C組鬥得激烈，拔萃女小學以7比6及8比6險勝上屆季軍大埔崇德黃建常紀念學校和協恩中學附屬小學，另外以10比4力挫漢華中學（小學部），晉身4強。

是日另一焦點落在4號種子崇真小學身上，陣中4名球員張明慧、陳穎妍、蔣曉琳和張梓澄均首次參賽，但明顯有備而來，不單熟悉比賽規例，配合上亦默契十足，創造源源不絕的得分機會。最終這支上屆殿軍分別大勝保良局蕭漢森小學（22比0）、油麻地天主教小學（21比0）及將軍澳天主教小學（21比5），強勢闖入4強。崇真小學去年於「獅子會全港學生三人籃球賽2021」勇奪冠軍，4位女將明言，蘇黎世3人賽將為冠軍而戰。其實為備戰各項比賽，崇真於暑假進行一系列「特訓」，一星期練足6日，為各人帶來穩定發揮，她們賽後不約而同大讚隊友：「今日大家表現好ok！好有信心爭冠軍。」

她們亦歸功於施教練的嚴格指導，張明慧說：「我們試過贏，但都被罰跑10個足球場！因為那場打得好差，有些人上場發夢，防守不夠積極，用眼神防守。嘩，好辛苦啊，但下次的確想做得更好。」

小學組4強名單

男子:

拔萃男書院附屬小學 Vs 香港培正小學

聖公會聖雅各小學 Vs 崇真小學暨幼稚園（小學部）

女子：

香港嘉諾撒學校 Vs 崇真小學暨幼稚園（小學部）

拔萃女小學 Vs 保良局林文燦英文小學