曼聯紅軍博反彈　「雙紅會」演入球騷

今晚英超爆發至激「雙紅會」，曼聯主場火併利物浦。曼聯開季兩戰全敗，表現差到冇朋友，但今仗對手係宿敵利物浦，無論為分數定面子，勢必豁出去搶攻；利物浦出閘脫腳兩連和，同樣冇得保留，雙方近年碰頭例演入球騷，3.5球嘅大盤更值博。（Now 621及611周二凌晨3時直播）

曼聯首輪英超1比2輸畀白禮頓後，上仗再慘吞賓福特4蛋，一對中堅哈利馬古尼及利辛度馬天尼斯甩漏頻頻，連門將迪基亞都連番失誤，雖然啱啱簽入卡斯米路，但未必能趕及上陣，恐怕難以抵擋利物浦強攻。不過今仗始終係全球矚目嘅「雙紅會」，曼聯主場出擊一定唔衰得，至少要爭取到入波，否則難以向主場粉絲交代。

利物浦開季後兩仗都和波收場，前鋒達雲紐尼斯上場對水晶宮因動粗被球證紅牌趕離場，今仗要坐波監。不過「紅軍」向來踢整體戰，鋒線上仍有兩位頂級射手穆罕默德沙拿同路爾斯戴亞斯，要攻破曼聯大門難度唔大。問題係「紅軍」中後場傷兵滿營，兩位中堅祖爾麥迪比同伊巴希馬干拿迪都有傷在身，無論起用祖高美斯或尼達利菲臘斯代替，都難言穩陣。雙方防線各有不足又心急搶分，加上近5次碰頭全開4球或以上，博3.5球嘅入球大好過。