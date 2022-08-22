【雙紅會】曼聯用番曼谷世紀盃人腳

今晚曼聯主場迎戰利物浦，紅魔未必如外界想像中絕望，因為兩隊最近一次交手曼聯就贏過4比0，捧走「曼谷世紀盃」，有傳媒估計，曼聯今晚會用番上次贏利物浦基本人腳。

上次「曼谷世紀盃」贏利物浦嘅重點，係C朗尚未歸隊，哈利馬古尼因有傷在身冇落場，當時陣容計有：迪基亞、達洛治、華拉尼、域陀連迪路夫、勞基梳爾、麥湯米尼、費特、查頓辛祖、般奴費南迪斯、拉舒福特同安東尼馬迪爾。

報道指，安東尼馬迪爾經過兩場小休已經康復，今仗復出，季前熱身賽顯示出佢嘅速度同埋門觸角，只要回復健康，球隊進攻就有把握，而佢上次「曼谷世紀盃」亦有進帳，最重要係佢同隊友夾開，唔似得C朗季前夾都未夾過就落場，效果必定更好。

至於馬古尼就唔使多講，早前已有消息稱坦哈格打算棄用呢位隊長，至於「曼谷世紀盃」時取代佢嘅域陀連迪路夫，今場亦未必會落場，將會改用坦哈格阿積士嫡系成員利辛度馬天尼斯。

另外仲有兩個位置會作出微調，就係基斯甸艾歷臣將會取代費特，至於拉舒福特狀態較差，將會由艾蘭加取代。