曼聯棄用C朗、馬古尼即翻生 2比1打爆利物浦

周二(23日)凌晨英超「雙紅會」，曼聯變陣出擊贏出漂亮一仗，領隊坦哈格大膽收起C朗拿度同哈利馬古尼2大球星，結果「紅魔鬼」反而踢出活力，成功以2比1擊退利物浦，拎到今季以及坦哈格上任後首勝；至於輸波嘅利物浦就3戰不勝，3輪聯賽過後已落後曼城5分。

開季2連敗嘅曼聯今仗改變策略，拉舒福特取代C朗拿度擔正箭頭，隊長哈利馬古尼亦被華拉尼取代，變陣後果然脫胎換骨，艾蘭加早段已有射門中柱，呢位小將16分鐘再送助攻，查頓辛祖禁區內冷靜避過占士米拿飛鏟後射入，半場曼聯領先1比0。

表現活躍嘅艾蘭加半場因傷退下火線，但坦哈格換入嘅係安東尼馬迪爾而唔係C朗，53分鐘安東尼馬迪爾助攻拉舒福特單刀射成2比0，81分鐘穆罕默德沙拿為利物浦追番1球，可惜為時已晚，C朗去到完場前4分鐘先有機會落場「郁下」，最終曼聯贏2比1全取3分。

坦哈格今場變陣大成功，拉舒福特打破7個月(17場)入球荒，令C朗被貶後備嘅決定變得「合理」；華拉尼同利辛度馬天尼利嘅中堅組合，分別錄得全場最高嘅9次解圍同3次封阻，成功抵禦利物浦進襲，令哈利馬古尼安心坐冷板。曼聯贏波後3戰得3分，排名比3戰得2分嘅利物浦更高，危機暫時得以解除。