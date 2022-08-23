「文武雙全隊際賽」開創香港搏擊先河

「EnergyFight2022第四屆全港青少年搏擊大賽暨成人業餘新星賽」，將於本周五(26日)假九龍灣德福花園德藝會上演26場賽事。當晚焦點「文武雙全隊際賽」，乃香港史上搏擊賽例的首次，兩名擂台經驗豐富的師姐級向籽嬴和朱殷誼，將分別以「文薈隊」和「武萃隊」隊長身份，率領6位3至15歲的隊員進行對壘，爭取隊制錦標。

有別於慣常的搏擊賽事，「文武雙全隊際賽」乃以全隊7位成員的總得分，一決高下。兩隊隊長均擁有「秘技法寶」，以挑戰雙倍分數。「文武雙全隊際賽」採用綜合搏擊Mixed Combat其中一項武術Shoot Boxing站立綜合格鬥例對決，包含拳、腳、膝、投摔、站立式關節技，以及站立式窒息鎖。（兒童組賽事嚴禁任何頭部攻擊）

評分標準由3位拳證以擊打、 Shoot Point或Catch Point， 以及讀秒勝出之總分，刪除最高及最低分數後，再用拳證的比分差距作為總比數，如下：

10比9點數勝出得1分；

10比8點數勝出得2分；

10比7點數勝出得3分；

10比6點數勝出得4分；

如果當回合出現KO，便可直接得5分。

除「文武雙全隊際賽」外，當晚尚有兩場重頭戲，包括男子業餘組63KG賽事，由「戰鬥機」李俊亨對「元朗小鳳凰」黃華卓 ，以及男子專業組65KG賽事，由「轟炸機 2.0」向籽羲鬥「麗池」陳柏灝。

【EnergyFight2022第四屆全港青少年搏擊大賽暨成人業餘新星賽】

日期：2022/8/26 (五)

地點：九龍灣德福花園 德藝會

開場時間：12:30p.m. (上半場) / 18:30p.m. (下半場)

上半場門票：港幣$180

下半場門票：港幣$300

全日門票：港幣$350

VIP區全日門票 : 港幣$450

*不設劃位，座位先到先得

*3歲或以上必須購票入場