英聯盃接住嚟　維拉愛華頓分途出擊

周三(24日)凌晨英聯盃第2圈賽事，英甲球隊保頓越級挑戰，主場硬撼英超分子阿士東維拉。維拉開季戰績一般，肯定會借英聯盃機會開W振士氣，球隊崇尚進攻，近年出戰英聯盃亦經常大蝦細，加上近年對賽食住保頓，客勝穩開。(有線661及601台周三凌晨2時45分直播)

維拉主帥謝拉特開咧前毫無先兆下，罷免後泰朗明斯隊長一職，改由中場約翰麥甘尼接替，明顯想將戰術重心移至中前場，以進攻為上。

上季來投後表現欠佳的前鋒丹尼艾格斯，今季已經開齋，並與拍檔奧尼屈堅斯愈來愈夾。愛將菲臘比古天奴仍是組織核心，雖然開季3輪聯賽得1勝2負，但整體質素始終可靠，加上難得遇弱，絕對是搶W振奮士氣的良機。

保頓實力今非昔比

保頓近年今非昔比，受財困影響一度跌落英乙，上季重返英甲亦僅列中游，雖然今季開咧表現不俗，但實力難與維拉相提並論。翻查紀錄，維拉專門大蝦細，近5次英聯盃對非英超球隊，取得4勝1負，而且近4次出戰保頓，亦獲得3勝1負，明顯格食格，今仗有力贏波晉級。

直播表

周二6:00pm 日乙 水戶蜀葵Vs大分三神

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周三2:45am 英聯盃 保頓Vs阿士東維拉

有線601、661台

周三2:45am 英聯盃 費列活特Vs愛華頓

有線602、662台

周三3:00am 歐聯 賓菲加Vs基輔戴拿模

Now 643

周三8:05am 墨超 瓜達拉哈拉Vs蒙特雷

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