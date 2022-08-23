體記協頒獎禮　張家朗何詩蓓膺最佳運動員

「GERMAGIC香港體育記者協會最佳運動員選舉2021」頒獎禮周二（23日）舉行，「劍神」張家朗及「女飛魚」何詩蓓分別當選「GERMAGIC香港最佳男運動員」及「GERMAGIC香港最佳女運動員」，而「牛下女車神」李慧詩則登上新增設的「GERMAGIC體壇名人堂」。

今屆香港體育記者協會最佳運動員選舉共有86名會員參與投票，在13位男候選人及13位女候選人中選出年度最佳男、女運動員。東京奧運花劍個人賽金牌張家朗及自由泳贏得兩面銀牌的何詩蓓分別以75及71票高票當選。

今年大會新增體壇名人堂獎項，由「牛下女車神」李慧詩所得，她先後於2012年倫敦奧運及2020東京奧運摘下2面獎牌創造歷史，2013年首披彩虹戰衣的她於2019年世界錦標賽包辦爭先賽及競輪賽冠軍，成為香港史上首位奪取合共3件彩虹戰衣的車手。

職業生涯踏入倒數階段的李慧詩表示：「我希望大家不會將體壇名人堂當作終身成就獎，又或者運動員生涯的終點，因為運動員不只是一般職業，亦是一班追夢者的生活態度。環境不斷改變，但對夢想的執著和瘋狂是不變的。將來大家在體育新聞未必看到我的消息，若然記起和我一同經歷的比賽，希望這些回憶都會為忙碌和無力的你增添力量。」