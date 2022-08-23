協恩內線爆發　蘇黎世學界3X3小組賽全勝

「蘇黎世保險學香港界3x3籃球挑戰賽2022」周二（23日）展開中學組賽事，衞冕的漢華中學和協恩中學，進身男女子組8強。協恩中學今屆以新陣容出戰，其中內線球員毛凱欣擺脫學界馬拉松表現失準陰影，3仗合取25分。

上屆冠軍協恩中學派出關海珮、毛凱欣、盧海瑤及李佩沛出戰今屆賽事，小組賽首場協恩憑關海珮攻入8分，以16比1力挫沙田崇真中學，其後毛凱欣表逐漸上力，多次接應隊友傳送籃底及中距離得分，助協恩以21比0及21比4大勝可立中學（嗇色園主辦）和聖公會蔡功譜中學。另外上屆亞、季軍中華基督教青年會中學及拔萃女書院亦順利於B、C組出線。至於位於D組的4號種子港大同學會書院，小組賽最後一場以9比10意外不敵體藝中學，2勝1負戰績無緣8強。

協恩陣中的毛凱欣和盧海瑤均首次出戰蘇黎世3人賽，兩人認為自己小組賽入局較慢，期望8強有更佳表現。中五的毛凱欣表示，「頭兩場籃板搶不到，射波沒有手感，第3場都是靠隊友傳送配合，為我製造機會，這幾天我會落街再練。」今場協恩善用其身高優勢強攻對手內線，她感謝教練信任，「好開心有這個機會，希望之後可以做好一點。之前馬拉松8強對林大輝我因為表現差被換走，是一個很好的教訓，我需要珍惜機會，不要因緊張影響表現。」

男子組方面，衞冕的漢華中學擊敗聖公會蔡功譜中學、中華傳道會李賢堯紀念中學及林大輝中學，順利晉級，上屆季殿軍英華書院及嗇色園主辦可藝中學同樣小組賽全勝打入8強。2號種子中華基督教會桂華山中學則表現慢熱，9比4贏陳瑞淇（喇沙）書院後，對博愛醫院陳楷紀念中學開局落後1比7，幾經辛苦追成8比8平手，最終加時以10比8險勝。其後桂華山對保良局李城璧中學回復水準，憑陳永澤攻入10分，以21比6大勝，取得8強資格。

由於颱風逐漸迫近香港，按照現時路徑，強烈熱帶風暴「馬鞍」將於周三（23日）晚深夜至周四（24日）早上較為接近香港，大會宣布，原定周三舉行的中學小組賽（E-H組）的所有賽事將提前兩小時至早上10時起舉行。