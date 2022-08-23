港超開鑼10路大軍解構（上）

經歷上季因疫情腰斬後，2022/23年度港超聯終在周六強勢回歸，相信一班本地波球迷定必引頸以待。今季聯賽共有10支球隊參戰。到底各隊新季有何變化，在開咧前為讀者一一拆解。

理文三線加料衝擊錦標

被視為爭標分子的理文，踏入主教練陳曉明執教第5季，今季目標明確，就是衝擊各項錦標。為頂替離隊的杜查祖利亞和掛靴的金承龍，理文引入加維蘭及艾華頓兩位已在港超舞台證明實力的前鋒，且看他們能否與基華尼頓及洛迪古斯等攻擊手擦出花火，進一步提升球隊前場火力。

「亞盃外」表現出色的黃威，新季將披起理文戰衣與顏樂楓、迪高、中村祐人及亞哥斯達等中場，爭奪正選，有望提升中場線威力。為分擔列斯奧及余煒廉等後衞的防守責任，球隊引入馮慶燁及日本守將立花稜也，大大增強理文後防人腳儲備，以應付多線作戰。

IN：加維蘭、艾華頓、黃威、馮慶燁、立花稜也、鄭進泓、鄧梓朗

OUT：翁煦濤*、杜查祖利亞、金承龍、黃皓雋

東方龍獅年輕陣容一樣掂

重視青訓發展的東方龍獅，新季陣容進一步年輕化，成功羅致前理文球員黃皓雋和中國籍球員朱康銘，並由Ｕ18梯隊提拔柏拔、楊棟棋、黃偉駿及李俊霆4位小將。留效的孫銘謙和朱偉鈞等，皆屬頗具質素的年輕球員，而「亞協盃」分組賽大放異彩的馬希偉，今季表現同樣值得期待。

雖然有茹子楠、費蘭度、米基爾、林恩許、馮慶燁等主力離隊，但球隊仍有葉鴻輝及梁振邦等經驗十足的球員坐鎮。外援方面，前鋒巴杜姆繼續留效，加上首戰港超的高素巴耶夫，與馬高斯擔起防線重責，東方仍具本錢力爭佳績。

IN：黃皓雋、朱康銘、柏拔、楊棟棋、黃偉駿、李俊霆、高素巴耶夫

OUT：米基爾、費蘭度、黃威、艾華頓、馮慶燁、鍾偉強、王力威、李嘉耀、劉學銘、基頓、艾華度、林樂賢、杜華利、林柱機、林恩許、伍家揚、茹子楠、呂卓芹、唐道碧、亞歷斯祖

香港U23拒絕再次「輸少當贏」

香港U23今季將會由司徒文俊成為新任主教練，「司徒Sir」希望球隊可以打得更主動，不想「輸少當贏」，並讓隊內的年輕球員成長，被其他港超球隊發掘，可以預期一班香港U23的小將，將得到充足上陣時間累積經驗。

球員方面，雖然黃威、謝家榮、陳靜謙等9名球員離隊，不過同時亦有多名新兵加盟，包括幾位有機會代表香港出戰「亞青盃」的球員，例如陳嘉宝及嚴啟倬，整體實力未受太大影響。配以隊中黃浩然、羅曉聰及郭子堦等5位「超齡球員」，香港U23誓要向港超列強發起挑戰。

IN：雲天樂、李樂謙、宋紘毅、梁煒烽、李俊諺、嚴啟倬#、陳嘉宝、何瀧浩、吳栢希、黎皚韜#、林樂賢、龐焯熙#

OUT：謝家榮、陳靜謙、李藹軒、黃威、黃智康、周家樂、馬文政、吳子聰、畢頓

和富大埔重返超聯廣招舊部

相隔3年後重返頂級聯賽的和富大埔，新季由前助教李恆匯出任主教練。上季隨球隊贏得甲組聯賽盃的主力，包括陳曉鋒、史建威、李瀚灝及趙少維等，都有隨隊升班。此外，鍾偉強、利馬、鄭子森和李家豪等多位舊將，新季將再為「綠戰士」披甲。

羅振庭、謝家榮及王力威等具港超經驗新兵來投，對提升球隊即戰力絕對有幫助。此外，大埔再成功羅致加比爾及保連奴，兩位首次來港征戰的巴西外援，兩人適應港超的程度，對球隊表現好壞有決定性影響。曾於2018/19賽季首奪港超冠軍的大埔，一直獲不少熱心球迷追隨，新季重返港超，「綠戰士」捧場客絕不會少。

IN：謝家榮、林志基、羅振庭、鍾偉強、利馬、鄭子森、李家豪、翁煦濤#、加比爾、馮冠鳴、鍾偉強、王力威、保連奴

OUT：張志勇、陳港斌、范家朗、葉佳、黃子康、施啟軒、廖偉業、林浤泰、葉毅新、傅守業、李君俠、方栢倫、梁珈銘、袁熙懃、李岡穎

深水埗用「街坊」力量穩住陣腳

相隔10年重返頂級聯賽的深水埗，今季改由潘文迪執教，而原來的主教練高俊基則改任總監。這支以深水埗運動場為主場的地區球隊，陣中有麥富城、王子聰、梁星耀等5名球員居住在深水埗區，預計主場賽事能夠吸引一定街坊入場支持，為球隊營造出主場氣勢。

深水埗雖以年輕球員為骨幹，但陣容並不算太弱，除了羅港威、嚴啟華和黎格爾等主力繼續在陣，球隊亦羅致了11名新兵，當中包括屠俊翹、周家樂、劉浩霖等，具備港超經驗的球員，以及曾外流阿爾巴尼亞的守將杜國愉，還有於香港打滾多年的巴西射手泰亞高，只要隊內默契盡快磨合，有力在港超站穩陣腳。

IN：陳靜謙、周家樂、劉浩霖、屠俊翹、陳灝、杜國榆、戴廷匡、鄧子均、林俊維、泰亞高、奧恩博、林永志

OUT：許嘉樂、黃偉聰、陳學南、何子謙、李政霆、謝明熹、張顥覺、陳銘剛、伍修賢

（#租借加盟）

（*外借）

（球員IN & OUT截至8月23日）